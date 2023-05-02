https://sputnikarabic.ae/20230502/راجمات-أوراغان-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بالقرب-من-أوغليدار-فيديو-1076546443.html
راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو
راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو
قضت مدفعية مجموعة "الشرق" خلال اليوم الماضي على أكثر من 50 مسلحا على محور أوغليدار. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T06:57+0000
2023-05-02T06:57+0000
2023-05-02T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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لا تعطي "أوراغان" فرصة لأسلحة دول الناتو، فهي تحطم المدافع الذاتية الحركة الأمريكية والبولندية. كل ذلك بفضل العمل التشغيلي لأطقم القتال – يعمل طاقم المدفعية بطريقة منسقة ودون تأخير، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.بعد أن تطلق "أوراغان" كل القذائف - يعيد الطاقم التحميل بسرعة.وقال العسكري الملقب بـ"أبوستول": "نحدد وضع الراجمة. ونقوم بتثبيت البوصلة. ثم نوجه البوصلة والراجمة إلى اتجاه إطلاق النار".بعد إعادة التحميل، "أوراغان" تغادر المخبأ على الفور، يجب البدء بالعمل قبل أن يرد العدو.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902850_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_a773b34e96c4eb1addb4d2dca3ca43fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو
تابعنا عبر
قضت مدفعية مجموعة "الشرق" خلال اليوم الماضي على أكثر من 50 مسلحا على محور أوغليدار.
لا تعطي "أوراغان" فرصة لأسلحة دول الناتو، فهي تحطم المدافع الذاتية الحركة الأمريكية والبولندية
. كل ذلك بفضل العمل التشغيلي لأطقم القتال – يعمل طاقم المدفعية بطريقة منسقة ودون تأخير، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
بعد أن تطلق "أوراغان" كل القذائف - يعيد الطاقم التحميل بسرعة.
وقال العسكري الملقب بـ"أبوستول": "نحدد وضع الراجمة. ونقوم بتثبيت البوصلة. ثم نوجه البوصلة والراجمة إلى اتجاه إطلاق النار".
بعد إعادة التحميل، "أوراغان" تغادر المخبأ على الفور، يجب البدء بالعمل قبل أن يرد العدو.