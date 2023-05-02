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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/راجمات-أوراغان-تدمر-المدفع-البولندي-كراب-بالقرب-من-أوغليدار-فيديو-1076546443.html
راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو
راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو
قضت مدفعية مجموعة "الشرق" خلال اليوم الماضي على أكثر من 50 مسلحا على محور أوغليدار. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T06:57+0000
2023-05-02T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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لا تعطي "أوراغان" فرصة لأسلحة دول الناتو، فهي تحطم المدافع الذاتية الحركة الأمريكية والبولندية. كل ذلك بفضل العمل التشغيلي لأطقم القتال – يعمل طاقم المدفعية بطريقة منسقة ودون تأخير، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.بعد أن تطلق "أوراغان" كل القذائف - يعيد الطاقم التحميل بسرعة.وقال العسكري الملقب بـ"أبوستول": "نحدد وضع الراجمة. ونقوم بتثبيت البوصلة. ثم نوجه البوصلة والراجمة إلى اتجاه إطلاق النار".بعد إعادة التحميل، "أوراغان" تغادر المخبأ على الفور، يجب البدء بالعمل قبل أن يرد العدو.
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رصد عسكري
رصد عسكري

راجمات "أوراغان" تدمر المدفع البولندي "كراب" بالقرب من أوغليدار... فيديو

06:57 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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قضت مدفعية مجموعة "الشرق" خلال اليوم الماضي على أكثر من 50 مسلحا على محور أوغليدار.
لا تعطي "أوراغان" فرصة لأسلحة دول الناتو، فهي تحطم المدافع الذاتية الحركة الأمريكية والبولندية. كل ذلك بفضل العمل التشغيلي لأطقم القتال – يعمل طاقم المدفعية بطريقة منسقة ودون تأخير، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
بعد أن تطلق "أوراغان" كل القذائف - يعيد الطاقم التحميل بسرعة.
وقال العسكري الملقب بـ"أبوستول": "نحدد وضع الراجمة. ونقوم بتثبيت البوصلة. ثم نوجه البوصلة والراجمة إلى اتجاه إطلاق النار".
بعد إعادة التحميل، "أوراغان" تغادر المخبأ على الفور، يجب البدء بالعمل قبل أن يرد العدو.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMT
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