https://sputnikarabic.ae/20230502/رغم-الضخ-المالي-والعسكري-الضخم-قلق-غربي-لعدم-استعداد-كييف-للهجوم-المضاد-1076581361.html

رغم الضخ المالي والعسكري الضخم... قلق غربي لعدم استعداد كييف للهجوم المضاد

رغم الضخ المالي والعسكري الضخم... قلق غربي لعدم استعداد كييف للهجوم المضاد

يخشى الغرب من أن كييف ليست مستعدة لتنفيذ هجوم مضاد ضد القوات الروسية رغم المساعدات المالية الضخمة التي حصلت عليها. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T16:51+0000

2023-05-02T16:51+0000

2023-05-02T16:51+0000

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جاء ذلك حسب تقرير لـ "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، أشارت فيه إلى قول مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، رفض ذكر اسمه، بأنه يأمل أن تحصل القوات الأوكرانية على تدريبات وخبرات قتالية أكبر قبل أن تبدأ هجوما واسعا ضد القوات الروسية.ولفت التقرير إلى قول المصدر العسكري الأوكراني لصحيفة بريطانية، إن القوات الأوكرانية ليست مستعدة وأنها تحتاج المزيد من الوقت والتدريبات قبل بدء هجوم مضاد ضد القوات الروسية.وأوضح التقرير أن مخاوف العسكريين الأوكرانيين التي تحدث عنها المصدر لقيت أصداء في واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، التي ضخت مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى أن حالة القوات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحالي أصبحت تمثل مصدر قلق بالنسبة لهم.وتحدث التقرير عن تسريبات البنتاغون بهذا الشأن، حيث ذكرت إحدى الوثائق المسربة أن أوكرانيا ربما تفشل في حشد قوات كافية وتسليح يمكنها من استعادة المناطق التي تخطط لاستعادتها.وكانت صحف بريطانية قد تحدثت، في وقت سابق، عن أن الهجوم المضاد الذي تخطط له القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية ربما ينتهي بحصارها بسبب نقص وسائل الدفاع الجوي التي تحتاجها لمواجهة القاذفات الروسية.ولفت التقرير إلى ضرورة استعداد أوكرانيا وحلفائها الغربيين لعدم تحقيق مكاسب كبيرة من الهجوم المضاد أو تسببه في تدهور الأوضاع بصورة أسوأ.وأشار التقرير إلى تصريحات ألكسندرا أوستينوفا، مشرعة أوكرانية، التي قالت فيها إن الهجوم المضاد كان مخطط له في أبريل/ نيسان، لكنه تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.ولفتت أوستينوفا إلى أن إمدادات الأسلحة التي وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى كييف أقل بكثير مما طلبته منها وزارة الدفاع الأوكرانية.ويشير التقرير إلى أن التكهنات حول ساعة الهجوم التي تطلق فيها القوات الأوكرانية هجومها المضاد تتزامن مع استمرار تدفق المساعدات العسكرية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى كييف.وأعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنه تم تنفيذ كل طلبات المساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا وأنه سيتم إعلان حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف قريبا.وقبلها بيوم، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إنه ناقش مع القائد العام لقوات "الناتو" كريستوفر كافولي، تزويد كييف بالأسلحة والمعدات.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم استخدام جميع الإمكانيات والقدرات القتالية لدول "الناتو" ضد روسيا.وذكرت مجلة "ميليتاري ووتش ماغازين" المتخصصة في الشؤون العسكرية أن الضربات الجوية الروسية، التي يتم تنفيذها ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، تجعل إمكانية قيام القوات الأوكرانية بهجوم مضاد أكثر صعوبة.وأشارت المجلة إلى أن الجيش الأوكراني يعاني بشكل متزايد من نقص في الذخيرة خاصة للدفاع الجوي بصورة تحرمه من القدرة على توفير الحماية ضد الهجوم الجوي على خط المواجهة.

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