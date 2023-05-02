https://sputnikarabic.ae/20230502/سكرتير-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-الحفاظ-على-أوكرانيا-كدولة-غير-مدرج-في-الخطط-الأمريكية-1076586435.html
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: الحفاظ على أوكرانيا كدولة غير مدرج في الخطط الأمريكية
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: الحفاظ على أوكرانيا كدولة غير مدرج في الخطط الأمريكية
أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الحفاظ على أوكرانيا كدولة لا يدخل في خطط الولايات المتحدة الأمريكية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T21:14+0000
2023-05-02T21:14+0000
2023-05-02T21:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/33/1043603384_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_a84e23003061bdaa93b7b31bd8db0c06.jpg
قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إن الحفاظ على أوكرانيا كدولة لا يدخل في خطط الولايات المتحدة الأمريكية.وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، "أن أمريكا تحتاج إلى أوكرانيا فقط ككائن للاستغلال اللاحق للموارد الطبيعية المتاحة دون الاهتمام بالسكان التقليديين، وبمتابعة هذه الخطة النازية، حوّلت واشنطن بالفعل أوكرانيا إلى منطقة يغادرها الملايين من الأشخاص بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاضطهاد الفاشي".وأضاف باتروشيف أن: "30 عامًا من الاضطرابات التي نظمتها واشنطن في أوكرانيا أدت إلى تقليص السكان إلى النصف".وأكد باتروشيف أن:وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230501/دبلوماسي-غربي-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076507067.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/33/1043603384_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1bcc24b55ccaeed9ac10019924b2f818.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: الحفاظ على أوكرانيا كدولة غير مدرج في الخطط الأمريكية
21:14 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 21:15 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الحفاظ على أوكرانيا كدولة لا يدخل في خطط الولايات المتحدة الأمريكية.
قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إن الحفاظ على أوكرانيا كدولة لا يدخل في خطط الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، "أن أمريكا تحتاج إلى أوكرانيا فقط ككائن للاستغلال اللاحق للموارد الطبيعية المتاحة دون الاهتمام بالسكان التقليديين، وبمتابعة هذه الخطة النازية، حوّلت واشنطن بالفعل أوكرانيا إلى منطقة يغادرها الملايين من الأشخاص بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاضطهاد الفاشي".
وأضاف باتروشيف أن: "30 عامًا من الاضطرابات التي نظمتها واشنطن في أوكرانيا أدت إلى تقليص السكان إلى النصف".
"البيت الأبيض اليوم يمضي بسهولة في استمرار الحرب مع روسيا حتى آخر أوكراني، وبالتالي لا يدخل الحفاظ على أوكرانيا كدولة في خطط الولايات المتحدة الأمريكية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.