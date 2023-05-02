https://sputnikarabic.ae/20230502/سوريا-والعراق-فتح-البوابة-الاقتصادية-البينية-على-مصراعيها-1076570279.html

سوريا والعراق... فتح البوابة الاقتصادية البينية على مصراعيها

سوريا والعراق... فتح البوابة الاقتصادية البينية على مصراعيها

بالتزامن مع تجديد العراق تشديده على ضرورة إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى دمشق، عقدت اللجنة (السورية - العراقية) المشتركة اجتماعها الحادي عشر، لمناقشة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T14:00+0000

2023-05-02T14:00+0000

2023-05-02T14:09+0000

العراق

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076569198_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_7228bb1c8a4fad089382d470d1f03ca1.jpg

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، خلال الاجتماع الذي عقد على مدار يومين في العاصمة السورية، على أهمية تعزيز حجم التجارة البينية بين سوريا والعراق، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه ذلك.التمور العراقية... والصناعة الحلبيةوأكد الوزير الخليل في تصريح لـ "سبوتنيك"، على "السماح لجميع السلع العراقية بالدخول إلى الأسواق السورية وفي المقدمة التمور التي كانت ممنوعة من البلد الجار، إضافة إلى للمواد البتروكيماوية".وكشف الوزير الخليل لـ "سبوتنيك"، على هامش الاجتماع الحادي عشر للجنة (السورية- العراقية) الذي عقد في دمشق على مدار يوميين، عن: "مناقشة الرسوم الجمركية البينية وكل ما يحول دون انسياب المنتجات السورية للأسواق العراقية أو دخول المنتجات العراقية إلى سوريا، حرصاً من الجانبين على زيادة ورفع مستوى التبادل التجاري ولا سيما أن العراق شريك تجاري أساسي لسورية على مدى سنوات طويلة".وأشار الوزير الخليل إلى "ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في الجانب الاستثماري وتوقيع الوثائق المبدئية للتعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم ومجالات أخرى".ونوه الوزير السوري بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى، بما يسهم في توفير الزمن والتكلفة بشكل كبير.انفتاح في جميع القطاعاتو أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري ، أن أعمال اللجنة المشتركة ستتناول جميع القطاعات وما نتج من الاجتماع السابق للجنة فيما يخص توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتجارة والتعليم.وأضاف الوزير الغريري أن "الطموح كبير لاستقطاب الإمكانيات الصناعية والخبرات السورية إلى العراق"، مبيناً أن الأسوق العراقية واعدة والقوانين والتشريعات مرنة للانفتاح على جميع القطاعات.وبيّن وزير الاقتصاد العراقي أن التمثيل الشامل للجانبين في اجتماعات اللجنة، يدل على إصرار حقيقي من كلا البلدين على تطوير التعاون الثنائي، حيث سيشمل مستويات وقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك