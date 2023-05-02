https://sputnikarabic.ae/20230502/شتورم-تتسلل-إلى-تحصينات-الجيش-الأوكراني-وتدمر-دباباته-ومعداته-فيديو-1076553516.html
"شتورم" تتسلل إلى تحصينات الجيش الأوكراني وتدمر دباباته ومعداته... فيديو
"شتورم" تتسلل إلى تحصينات الجيش الأوكراني وتدمر دباباته ومعداته... فيديو
تجهيز منظومات الصواريخ الذاتية الدفع المضادة للدبابات من طراز "شتورم-س" في المنطقة العسكرية الغربية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T08:34+0000
2023-05-02T08:34+0000
2023-05-02T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
سلاح روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، في منشور على موقعها الالكتروني، تستخدم وحدات المنطقة العسكرية الغربية بنجاح أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الذاتية الدفع "شتورم-إس" خلال العملية العسكرية الخاصة. هذه مركبات متعددة الأغراض تستخدم لتدمير الدبابات والأسلحة المدرعة والمعدات العسكرية ونقاط إطلاق النار الطويلة المدى والمنشآت الهندسية للعدو. كما أنها قادرة على ضرب القوى الحية في الملاجئ والتحصينات الميدانية والأهداف الجوية منخفضة السرعة (طائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار).وقالت الدفاع الروسية، على موقعها الالكتروني، باعتبارها المركبة القتالية الرئيسية، يتم استخدام شاحنة مدرعة خفيفة متعددة الأغراضMT-LB، والتي أثبتت نفسها بشكل جيد في العملية العسكرية، يثني العسكريون على الشاحنة بسبب سرعتها ودقتها، ما يسمح لها بالاقتراب خلسة من العدو والضرب.وبحسب منشور وزارة الدفاع، لضمان تقدم وحدات القوات المسلحة الروسية، ومكافحة الدبابات وناقلات الجند المدرعة للعدو، توفرأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الذاتية الدفع" شتورم -إس " الغطاء، وتسيطر على مواقع إطلاق النار في المناطق الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230501/مندوبة-سويسرا-لدى-الأمم-المتحدة-إعادة-تصدير-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-أمر-مستحيل-دون-تغيير-القانون-1076537424.html
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رصد عسكري, نادي الفيديو, سلاح روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, سلاح روسيا
"شتورم" تتسلل إلى تحصينات الجيش الأوكراني وتدمر دباباته ومعداته... فيديو
08:34 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 08:35 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
تجهيز منظومات الصواريخ الذاتية الدفع المضادة للدبابات من طراز "شتورم-س" في المنطقة العسكرية الغربية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، في منشور على موقعها الالكتروني، تستخدم وحدات المنطقة العسكرية الغربية بنجاح أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الذاتية الدفع "شتورم-إس" خلال العملية العسكرية الخاصة. هذه مركبات متعددة الأغراض تستخدم لتدمير الدبابات والأسلحة المدرعة والمعدات العسكرية ونقاط إطلاق النار الطويلة المدى والمنشآت الهندسية للعدو. كما أنها قادرة على ضرب القوى الحية في الملاجئ والتحصينات الميدانية والأهداف الجوية منخفضة السرعة (طائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار).
ونجحت القوات المضادة للدبابات في المنطقة العسكرية الغربية في مواجهة القوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام الدبابات والمركبات المدرعة.
وقالت الدفاع الروسية، على موقعها الالكتروني، باعتبارها المركبة القتالية الرئيسية، يتم استخدام شاحنة مدرعة خفيفة متعددة الأغراضMT-LB، والتي أثبتت نفسها بشكل جيد في العملية العسكرية، يثني العسكريون على الشاحنة بسبب سرعتها ودقتها، ما يسمح لها بالاقتراب خلسة من العدو والضرب.
وبحسب منشور وزارة الدفاع، لضمان تقدم وحدات القوات المسلحة الروسية، ومكافحة الدبابات وناقلات الجند المدرعة للعدو، توفرأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الذاتية الدفع" شتورم -إس " الغطاء، وتسيطر على مواقع إطلاق النار في المناطق الرئيسية.