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شركة "توتال" تعتزم حفر بئر لاستكشاف الغاز في مياه لبنان
شركة "توتال" تعتزم حفر بئر لاستكشاف الغاز في مياه لبنان
أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت عقدا لبدء حفر بئر استكشافية للغاز هذا العام في المياه اللبنانية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T20:04+0000
2023-05-02T20:04+0000
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وقالت توتال في بيان عبر موقعها الرسمي، إنها "وقّعت مع شريكتيها إيني وقطر للطاقة، عقدا ثابتا مع ترانس أوشن، لاستخدام منصة الحفر التي ستقوم بحفر بئر استكشافية في الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في عام 2023".وأضاف البيان: "مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسة جديدة في التحضير للعمليات".ويأتي هذا الإعلان بعد التوقيع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل يمهد لاستغلال حقول غاز بحرية قبالة البلدين.وكانت الرقعة الـ 9 جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.يشهد لبنان أزمة اقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في التاريخ الحديث، ويعلّق كثير من اللبنانيين آمالا كبيرة على التنقيب عن الغاز للخروج من الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230217/توتال-تنهي-المسح-البيئي-في-البلوك-رقم-9-من-المياه-اللبنانية-1073660956.html
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لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

شركة "توتال" تعتزم حفر بئر لاستكشاف الغاز في مياه لبنان

20:04 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / AHIKAM SERI حقل غاز في البحر المتوسط
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / AHIKAM SERI
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أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت عقدا لبدء حفر بئر استكشافية للغاز هذا العام في المياه اللبنانية.
وقالت توتال في بيان عبر موقعها الرسمي، إنها "وقّعت مع شريكتيها إيني وقطر للطاقة، عقدا ثابتا مع ترانس أوشن، لاستخدام منصة الحفر التي ستقوم بحفر بئر استكشافية في الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في عام 2023".
وأضاف البيان: "مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسة جديدة في التحضير للعمليات".
توتال تنهي المسح البيئي في الرقعة رقم 9 من المياه اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
"توتال" تنهي المسح البيئي في البلوك رقم 9 من المياه اللبنانية
17 فبراير, 15:03 GMT
ويأتي هذا الإعلان بعد التوقيع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل يمهد لاستغلال حقول غاز بحرية قبالة البلدين.
وكانت الرقعة الـ 9 جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية، وصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في التاريخ الحديث، ويعلّق كثير من اللبنانيين آمالا كبيرة على التنقيب عن الغاز للخروج من الأزمة.
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