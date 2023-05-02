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شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/شويغو-القوات-الروسية-تنفذ-عمليات-مكثفة-على-طول-خط-المواجهة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1076557362.html
شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية
شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية نفذت عمليات مكثفة على طول خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T10:17+0000
2023-05-02T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "تكثف القوات المسلحة الروسية نشاطها على طول خط التماس بأكمله. وعلى الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة. فخلال الشهر الماضي وحده، فقد أكثر من 15 ألف شخص".وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 430 دبابة ومدرعة أخرى و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات في أبريل/ نيسان الماضي.وأضاف أن "جنودنا دمروا 18 راجمة و 225 مدفعية ميدانية وهاون"، في إشارة إلى خسائر العدو في أبريل.وشدد الوزير على أن القوات المسلحة الروسية تواصل "القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها".
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-650-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على-مختلف-الجبهات-1076483498.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية

10:17 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 02.05.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية نفذت عمليات مكثفة على طول خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "تكثف القوات المسلحة الروسية نشاطها على طول خط التماس بأكمله. وعلى الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة. فخلال الشهر الماضي وحده، فقد أكثر من 15 ألف شخص".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
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وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 430 دبابة ومدرعة أخرى و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات في أبريل/ نيسان الماضي.
وأضاف أن "جنودنا دمروا 18 راجمة و 225 مدفعية ميدانية وهاون"، في إشارة إلى خسائر العدو في أبريل.
وشدد الوزير على أن القوات المسلحة الروسية تواصل "القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها".
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