https://sputnikarabic.ae/20230502/شويغو-القوات-الروسية-تنفذ-عمليات-مكثفة-على-طول-خط-المواجهة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1076557362.html

شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية

شويغو: القوات الروسية تنفذ عمليات مكثفة على طول خط المواجهة وتدمر الأسلحة الغربية

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية نفذت عمليات مكثفة على طول خط المواجهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T10:17+0000

2023-05-02T10:17+0000

2023-05-02T10:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقال شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية: "تكثف القوات المسلحة الروسية نشاطها على طول خط التماس بأكمله. وعلى الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة. فخلال الشهر الماضي وحده، فقد أكثر من 15 ألف شخص".وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 430 دبابة ومدرعة أخرى و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات في أبريل/ نيسان الماضي.وأضاف أن "جنودنا دمروا 18 راجمة و 225 مدفعية ميدانية وهاون"، في إشارة إلى خسائر العدو في أبريل.وشدد الوزير على أن القوات المسلحة الروسية تواصل "القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها".

https://sputnikarabic.ae/20230430/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-650-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على-مختلف-الجبهات-1076483498.html

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رصد عسكري, روسيا