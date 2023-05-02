https://sputnikarabic.ae/20230502/شويغو-من-الضروري-مضاعفة-إنتاج-الأسلحة-عالية-الدقة-في-أسرع-وقت-ممكن-1076557865.html
شويغو: من الضروري مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أسرع وقت ممكن
شويغو: من الضروري مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أسرع وقت ممكن
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" (KTRV) يجب أن تضاعف إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T10:24+0000
2023-05-02T10:24+0000
2023-05-02T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "المؤسسة تنفذ أمر دفاع الدولة في الوقت المحدد. من الضروري الآن في أقصر وقت ممكن مضاعفة حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة".وأضاف الوزير: "اليوم سنسمع كيف تتعامل الشركة مع هذه المهمة".زار شويغو في مارس/آذار الماضي، شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" أثناء تفتيش تنفيذ أمر دفاع الدولة. واطلع الوزير على العملية التكنولوجية وخطوط الإنتاج التي يتم من خلالها تجميع أسلحة عالية الدقة.تضم مؤسسة الصواريخ التكتيكية عددًا من الشركات التي تنتج صواريخ عالية الأداء، وقنابل موجهة، وأنظمة أسلحة جوية وبرية وبحرية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صاروخ-روسي-يدمر-رادارا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1076554789.html
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روسيا
شويغو: من الضروري مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أسرع وقت ممكن
10:24 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" (KTRV) يجب أن تضاعف إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن.
وقال شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "المؤسسة تنفذ أمر دفاع الدولة في الوقت المحدد. من الضروري الآن في أقصر وقت ممكن مضاعفة حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة".
وأضاف الوزير: "اليوم سنسمع كيف تتعامل الشركة مع هذه المهمة".
زار شويغو في مارس/آذار الماضي، شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" أثناء تفتيش تنفيذ أمر دفاع الدولة. واطلع الوزير على العملية التكنولوجية وخطوط الإنتاج التي يتم من خلالها تجميع أسلحة عالية الدقة.
تضم مؤسسة الصواريخ التكتيكية عددًا من الشركات التي تنتج صواريخ عالية الأداء، وقنابل موجهة، وأنظمة أسلحة جوية وبرية وبحرية.