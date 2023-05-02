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صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20230502/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-شمال-قطاع-غزة-1076586722.html
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال قطاع غزة
دوت صافرات الإنذار من جديد، صباح اليوم الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T21:32+0000
2023-05-02T21:37+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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واتطلقت التحذيرات في بلدات كرميا ونتيف هعسارة وياد مردخاي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.وأفادت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، التي تبث من سديروت، بمشاهدة صواريخ معادية في السماء خلال أحدث هجوم صاروخي.ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال قطاع غزة

21:32 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 21:37 GMT 02.05.2023)
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دوت صافرات الإنذار من جديد، صباح اليوم الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.
واتطلقت التحذيرات في بلدات كرميا ونتيف هعسارة وياد مردخاي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأفادت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، التي تبث من سديروت، بمشاهدة صواريخ معادية في السماء خلال أحدث هجوم صاروخي.
ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
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