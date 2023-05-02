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صحف ألمانية تكشف طرقا تستخدمها روسيا لتدمير دبابات "ليوبارد"
صحف ألمانية تكشف طرقا تستخدمها روسيا لتدمير دبابات "ليوبارد"
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن القوات المسلحة الروسية لديها عدة طرق لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية المرسلة إلى أوكرانيا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T07:55+0000
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قال لبيورن ستريتزل، صحفي في صحيفة ألمانية، أن "روسيا تمتلك على الأقل ثلاثة أنظمة أسلحة خطيرة تهدد المعدات العسكرية الألمانية في خدمة نظام كييف، الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والألغام، والدبابات الخاصة".وأشار ستريتزل إلى أن "التهديد الأكبر على دبابات "ليوبارد" هي الصواريخ الحديثة الموجهة المضادة للدبابات. تم تطوير نماذج روسية أحدث خصيصًا لمحاربة الدبابات، مثل "ليوبارد 2"، حيث تتجاوز قدرة اختراق الصواريخ الموجهة ذات الشحنة الترادفية أحيانًا مترًا واحدًا من الفولاذ المدرع".وقال ستريتزل، في مقاله المنشورفي صحيفة "بيلد"، إن "دبابات القتال الروسية الرئيسية الحديثة ذات أنظمة استهداف قوية لا تختلف عن ليوبارد. وأحدث الصواريخ التي تم إطلاقها من مدفع 2 إيه 46 (125 ملم) تخترق أيضا درع ليوبارد 2 إيه 6".ووفقا لوكالات الدفاع الغربية، تلقت أوكرانيا 14 ليوبارد 2A4 من بولندا، وأكثر من 100 ليوبارد 1A5s من ألمانيا والدنمارك وهولندا، و8 ليوبارد 2A4s من كل من كندا والنرويج، و6 ليوبارد 2A4 من إسبانيا، و18 دبابة ليوبارد 2A6 من ألمانيا و3 من البرتغال.
https://sputnikarabic.ae/20230502/القوات-الروسية-تضرب-قطارا-محملا-بذخيرة-أوكرانية-في-كراماتورسك-فيديو-1076544843.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم

صحف ألمانية تكشف طرقا تستخدمها روسيا لتدمير دبابات "ليوبارد"

07:55 GMT 02.05.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن القوات المسلحة الروسية لديها عدة طرق لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية المرسلة إلى أوكرانيا.
قال لبيورن ستريتزل، صحفي في صحيفة ألمانية، أن "روسيا تمتلك على الأقل ثلاثة أنظمة أسلحة خطيرة تهدد المعدات العسكرية الألمانية في خدمة نظام كييف، الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والألغام، والدبابات الخاصة".
وأشار ستريتزل إلى أن "التهديد الأكبر على دبابات "ليوبارد" هي الصواريخ الحديثة الموجهة المضادة للدبابات. تم تطوير نماذج روسية أحدث خصيصًا لمحاربة الدبابات، مثل "ليوبارد 2"، حيث تتجاوز قدرة اختراق الصواريخ الموجهة ذات الشحنة الترادفية أحيانًا مترًا واحدًا من الفولاذ المدرع".

وأوضح ستريتزل في مقاله، أنه "يمكن استخدام الألغام "تي أم-62" المضادة للدبابات والشائع استخدامها ضد دبابات "ليوبارد" وإصداراتها الأكثر تقدمًا، بالإضافة إلى ذلك، أكد أن المركبات القتالية الروسية تشكل خطرا كبيرا على المعدات الألمانية".

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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05:41 GMT
وقال ستريتزل، في مقاله المنشورفي صحيفة "بيلد"، إن "دبابات القتال الروسية الرئيسية الحديثة ذات أنظمة استهداف قوية لا تختلف عن ليوبارد. وأحدث الصواريخ التي تم إطلاقها من مدفع 2 إيه 46 (125 ملم) تخترق أيضا درع ليوبارد 2 إيه 6".
ووفقا لوكالات الدفاع الغربية، تلقت أوكرانيا 14 ليوبارد 2A4 من بولندا، وأكثر من 100 ليوبارد 1A5s من ألمانيا والدنمارك وهولندا، و8 ليوبارد 2A4s من كل من كندا والنرويج، و6 ليوبارد 2A4 من إسبانيا، و18 دبابة ليوبارد 2A6 من ألمانيا و3 من البرتغال.
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