عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230502/صحيفة-رونالدو-يريد-الرحيل-عن-النصر-السعودي-1076544505.html
صحيفة: رونالدو يريد الرحيل عن النصر السعودي
صحيفة: رونالدو يريد الرحيل عن النصر السعودي
كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق". 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:37+0000
2023-05-02T05:37+0000
مجتمع
السعودية
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار السعودية اليوم
أخبار نادي ريال مدريد
منوعات
رياضة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074340039_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_42558ff19c186db3da79e140d6acd7ee.jpg
وأفادت صحيفة "elnacional" الإسبانية، بإن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".وأشارت الصحيفة الكتالونية أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عادية.ومنذ وصوله إلى الرياض، لعب كريستيانو مع النصر السعودي 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/النصر-السعودي-يتصدر-الدوري-في-بلاده-بعد-هاتريك-رونالدو-1074005061.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074340039_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_92e03d4843412e4c66644b473988c8a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار
السعودية, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار

صحيفة: رونالدو يريد الرحيل عن النصر السعودي

05:37 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / -كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".
وأفادت صحيفة "elnacional" الإسبانية، بإن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".
وأشارت الصحيفة الكتالونية أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
مجتمع
النصر السعودي يتصدر الدوري في بلاده بعد "هاتريك" رونالدو
25 فبراير, 21:15 GMT
ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عادية.
ومنذ وصوله إلى الرياض، لعب كريستيانو مع النصر السعودي 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMTЧастично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала