https://sputnikarabic.ae/20230502/صحيفة-رونالدو-يريد-الرحيل-عن-النصر-السعودي-1076544505.html
صحيفة: رونالدو يريد الرحيل عن النصر السعودي
صحيفة: رونالدو يريد الرحيل عن النصر السعودي
كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق". 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:37+0000
2023-05-02T05:37+0000
2023-05-02T05:37+0000
مجتمع
السعودية
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وأفادت صحيفة "elnacional" الإسبانية، بإن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".وأشارت الصحيفة الكتالونية أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عادية.ومنذ وصوله إلى الرياض، لعب كريستيانو مع النصر السعودي 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.
https://sputnikarabic.ae/20230225/النصر-السعودي-يتصدر-الدوري-في-بلاده-بعد-هاتريك-رونالدو-1074005061.html
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سبوتنيك عربي
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السعودية, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار
السعودية, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار
صحيفة: رونالدو يريد الرحيل عن النصر السعودي
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كشف تقرير إسباني عن أن "اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة النصر السعودي في الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق".
وأفادت صحيفة
"elnacional" الإسبانية، بإن "كريستيانو لم يتأقلم مع الحياة في السعودية، ويريد العودة إلى مدريد، المدينة التي وجد فيها الراحة وعاش أجمل لحظات حياته الشخصية والرياضية، حيث حقق كثيرا من الألقاب والتقى فيها صديقته جورجينا رودريغيز".
وأشارت الصحيفة الكتالونية أن "رونالدو بذل جهودا غير عادية من أجل العودة إلى ريال مدريد في السابق، لكنه صدم برفض قاطع من الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، ليضطر البرتغالي إلى البقاء في مانشستر يونايتد، قبل رحيله إلى النصر".
ويرتبط أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، براتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، وفق تقارير أوروبية عادية.
ومنذ وصوله إلى الرياض، لعب كريستيانو مع النصر السعودي
15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.