https://sputnikarabic.ae/20230502/صواريخ-الدفاعات-الروسية-تنسف-3-مقاتلات-أوكرانية-1076567430.html
صواريخ الدفاعات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية
صواريخ الدفاعات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة هجومية من طراز "سو- 25". 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:50+0000
2023-05-02T12:50+0000
2023-05-02T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأُسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ- 29" في مناطق أوليانيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وميروليوبوفكا في مقاطعة خيرسون".كما دمر الدفاع الجوي الروسي 8 صواريخ تم إطلاقها من راجمات هيمارس، وصاروخين مضادين للرادار من طراز هارم، و6 طائرات مسيرة.ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 416 طائرة، و230 طائرة مروحية، و3919 طائرة دون طيار، و 421 منظومة دفاع جوي، و8938 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1095 راجمة صواريخ، و4709 مدفعية ميدان ومدافع هاون، بالإضافة إلى 9911 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المجوقلة تقوم بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي مدينة أرتيوموفسك.وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير مقرات العدو في غربي أريتوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي المدينة".وتابع البيان: "استهدفت أنظمة الطيران التكتيكي والعسكري والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة التابعة للمجموعة "الجنوبية" وحدات العدو في منطقة تشاسوف يار وبوغدانوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيستك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230502/شويغو-القوات-الروسية-تنفذ-عمليات-مكثفة-على-طول-خط-المواجهة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1076557362.html
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روسيا, رصد عسكري
صواريخ الدفاعات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية
12:50 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة هجومية من طراز "سو- 25".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأُسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ- 29" في مناطق أوليانيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وميروليوبوفكا في مقاطعة خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت وسائط الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني أسقطت في منطقة فيليتينسكو التابعة لمقاطعة خيرسون".
كما دمر الدفاع الجوي الروسي 8 صواريخ تم إطلاقها من راجمات هيمارس، وصاروخين مضادين للرادار من طراز هارم، و6 طائرات مسيرة.
ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 416 طائرة، و230 طائرة مروحية، و3919 طائرة دون طيار، و 421 منظومة دفاع جوي، و8938 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1095 راجمة صواريخ، و4709 مدفعية ميدان ومدافع هاون، بالإضافة إلى 9911 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية المجوقلة تقوم بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي مدينة أرتيوموفسك.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية
: "في اتجاه دونيتسك، تواصل الكتائب الهجومية تدمير مقرات العدو في غربي أريتوموفسك، وتقوم القوات الروسية المجوقلة بتقيد حركة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية غربي المدينة".
وتابع البيان: "استهدفت أنظمة الطيران التكتيكي والعسكري والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة التابعة للمجموعة "الجنوبية" وحدات العدو في منطقة تشاسوف يار وبوغدانوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيستك الشعبية".