https://sputnikarabic.ae/20230502/عالم-سياسي-يكشف-هدف-التحقيقات-التي-نفذها-نظام-كييف-حول-مجزرة-أوديسا-1076548682.html

عالم سياسي يكشف هدف التحقيقات التي نفذها نظام كييف حول "مجزرة أوديسا"

عالم سياسي يكشف هدف التحقيقات التي نفذها نظام كييف حول "مجزرة أوديسا"

قال العالم السياسي، سيرغي بانتيليف، لوكالة "سبوتنيك"، إن التحقيق في مأساة دار نقابات عمال أوديسا اختُصر في تبرير القتلة واتهام الضحايا، وغض الغرب الطرف عن ذلك. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T08:23+0000

2023-05-02T08:23+0000

2023-05-02T08:23+0000

العالم

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وأوضح: "أصبح التحقيق في مأساة دار النقابات في أوديسا "مرآة" لكل ما يحدث في أوكرانيا بعد انقلاب 2014. يشير التحقيق إلى أن هناك جانب واحد (المعارضة للسلطات القومية في كييف)، وهي المسؤولة عن كل شيء، والجانب الآخر (الموالي للحكومة)، الذي بدلًا من تحميلهم المسؤولية عن الجرائم، يغطيها التحقيق، بل إن بعضهم أصبحوا أبطالًا قوميين".على وجه الخصوص، ذكرت مسيرة سيرغي خودياك، الذي "قتل وقضى على الناس بيديه" في أوديسا، ثم أصبح شخصية عامة ومساعدًا لنائب البرلمان الأوكراني، إيغور موسيشوك.وأشار الخبير إلى أنه "لاحظ عدد من المنظمات الدولية الأفعال غير القانونية المتعلقة بالتحقيق في هذه المأساة، على وجه الخصوص، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، وبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة - ولفت الانتباه إلى التأخير، وإلى الأخطاء في التحقيق".ووفقا له، كل هذه الملاحظات لم تسفر عن شيء، حيث أن مبدأ التبرير للقوميين الأوكرانيين والنظام السياسي الذي تسبب في هذه المأساة ساري المفعول. ولم تتم محاسبة أي مسؤول يقف وراء تنظيم هذه الجريمة. وبعد سنوات، يمكننا القول إن مأساة أوديسا أصبحت إحدى حلقات الاضطهاد المنظم لمعارضي الميدان والحكومة الحالية في كييف، وأنصار التعاون مع روسيا، الذين أصبحوا "كبش فداء".وأشار بانتيليف أيضًا إلى أنه منذ بداية التحقيق، كانت سلطات التحقيق تحاول العثور على "أثر روسي" متورط في تنظيم أعمال الشغب في أوديسا.وخلص إلى أنه طالما أن السلطة في كييف لا تتغير، لا يمكن أن نأمل في إجراء تحقيق موضوعي في تلك الأحداث.

https://sputnikarabic.ae/20230502/9-أعوام-على-فاجعة-أوديسا-جريمة-يخفيها-نظام-زيلينسكي-بسكب-دمائها-في-البحر-الأسود-1076512995.html

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