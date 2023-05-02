https://sputnikarabic.ae/20230502/علماء-يسجلون-معركة-نادرة-جدا-بين-الأوركا-السفاح-والحيتان-الرمادية-فيديو-1076561890.html
علماء يسجلون معركة نادرة جدا بين "الأوركا السفاح" والحيتان الرمادية... فيديو
علماء يسجلون معركة نادرة جدا بين "الأوركا السفاح" والحيتان الرمادية... فيديو
رصد العلماء حادثة نادرة جدا لمعركة بين حيتان "الأوركا السفاح" وهي تهاجم اثنين من الحيتان الرمادية، في خليج مونتيري في كاليفورنيا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:02+0000
2023-05-02T12:02+0000
2023-05-02T12:02+0000
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التقط المصور إيفان برودسكي، في 30 مارس/ آذار، فيديو مشاهدة الحيتان في خليج مونتيري باستخدام طائرة من دون طيار، بين نحو 30 حوتا من "الأوركا السفاح" واثنين من الحيتان الرمادية.قال برودسكي: "انقسمت الحيتان التي تعرضت للهجوم، ووصلت في النهاية إلى بر الأمان في المياه الضحلة، بعد مشاجرة استمرت 6 ساعات".ويظهر في الفيديو الحيتان الرمادية متجمعة معًا بينما تنقض الأوركا من الجانبين."الأوركا" المعروفة أيضًا باسم الحيتان القاتلة، هي الحيوانات المفترسة الرئيسية الوحيدة للحيتان الرمادية، وفقًا لإدارة ألاسكا للأسماك والألعاب.ولكن الحيتان القاتلة عادة ما تصطاد العجول بدلًا من البالغين، وتختار "الاستفادة" من العجول التي تهاجر عبر الساحل مع أمهاتها في السنة الأولى من حياتها.قال آري فريدلندر، عالم بيئة الثديات البحرية في جامعة "كاليفورنيا": "إذا استمرت حيتان الأوركا في مهاجمة الحيتان الرمادية البالغة، فقد يرى العلماء أن السلوك علامة على وجود مشكلة كامنة".وأضاف: "في حين أن مواجهة البالغين تمثل تحديًا كبيرًا، فإن الجوع يعد أيضًا حافزًا قويًا"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/دراسة-تكشف-عن-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-في-أدمغة-المحتضرين-1076547674.html
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بيئة, منوعات, نادي الفيديو
بيئة, منوعات, نادي الفيديو
علماء يسجلون معركة نادرة جدا بين "الأوركا السفاح" والحيتان الرمادية... فيديو
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رصد العلماء حادثة نادرة جدا لمعركة بين حيتان "الأوركا السفاح" وهي تهاجم اثنين من الحيتان الرمادية، في خليج مونتيري في كاليفورنيا.
التقط المصور إيفان برودسكي، في 30 مارس/ آذار، فيديو مشاهدة الحيتان في خليج مونتيري باستخدام طائرة من دون طيار، بين نحو 30 حوتا من "الأوركا السفاح" واثنين من الحيتان الرمادية.
قال برودسكي: "انقسمت الحيتان التي تعرضت للهجوم، ووصلت في النهاية إلى بر الأمان في المياه الضحلة، بعد مشاجرة استمرت 6 ساعات".
ويظهر في الفيديو الحيتان الرمادية متجمعة معًا بينما تنقض الأوركا من الجانبين.
"الأوركا" المعروفة أيضًا باسم الحيتان القاتلة، هي الحيوانات المفترسة الرئيسية الوحيدة للحيتان الرمادية، وفقًا لإدارة ألاسكا للأسماك والألعاب.
ولكن الحيتان القاتلة عادة ما تصطاد العجول بدلًا من البالغين، وتختار "الاستفادة" من العجول التي تهاجر عبر الساحل مع أمهاتها في السنة الأولى من حياتها.
قال آري فريدلندر، عالم بيئة الثديات البحرية في جامعة "كاليفورنيا": "إذا استمرت حيتان الأوركا في مهاجمة الحيتان الرمادية البالغة، فقد يرى العلماء أن السلوك علامة على وجود مشكلة كامنة".
وأضاف: "في حين أن مواجهة البالغين تمثل تحديًا كبيرًا، فإن الجوع يعد أيضًا حافزًا قويًا"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.