تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:01 GMT 02.05.2023
نقابة الأطباء: كل المستشفيات العامة في الخرطوم توقفت عن العمل
06:00 GMT 02.05.2023
نقابة أطباء السودان: ما يحدث بحق القطاع الصحي هو جريمة إنسانية
05:30 GMT 02.05.2023
دوي انفجارات في محيط القصر الجمهوري في العاصمة السودانية
05:30 GMT 02.05.2023
تصاعد الدخان في العاصمة السودانية الخرطوم رغم الحديث عن بوادر تهدئة بين طرفي الصراع
02:37 GMT 02.05.2023
منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يسعى إلى استعادة العمليات الإنسانية وسط الصراع السوداني
قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة وشركاء المساعدات يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة الاستجابة الإنسانية لأزمة السودان الكارثية.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرئيسي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى المنطقة لاستكشاف سبل تقديم الإغاثة الفورية لملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب، بسبب القتال الدائر في السودان.
00:40 GMT 02.05.2023
00:11 GMT 02.05.2023
الدفاع الروسية: أربع طائرات من طراز إيل-76 تابعة للقوات الجوية الروسية تُجلي أكثر من 200 شخص من السودان إلى روسيا
22:49 GMT 01.05.2023
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: قلقون من التعبئة في دارفور على أسس عرقية
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: هناك ضرورة لوقف القتال في السودانـ ويجب منع جر السودان إلى حرب أهلية، وعلى أطراف النزاع بالسودان الجلوس والتفاوض
21:46 GMT 01.05.2023
20:44 GMT 01.05.2023
مصدر في العاصمة السودانية لوكالة سببوتنيك: الطائرات التي أجلت المواطنين الروس توجهت إلى القاهرة وبعد التزود بالوقود ستستمر في التحليق إلى موسكو
20:43 GMT 01.05.2023
السفارة الروسية في الخرطوم: إحلاء 203 أشخاص من السودان
20:32 GMT 01.05.2023
البيت الأبيض: سنواصل اتصالاتنا مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف الأعمال العدائية على الفور ودون شروط
20:21 GMT 01.05.2023
20:20 GMT 01.05.2023
قوات الدعم السريع تنشر فيديو تؤكد استمرار سيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان
19:58 GMT 01.05.2023
الخارجية العراقية: تلقينا 75 مناشدة جديدة من مواطنين لإجلائهم من السودان
18:52 GMT 01.05.2023
الناطق باسم الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تسللت لمنازل ضباط بالقوات المسلحة واحتجزت عددا من الأسر والمفتش العام للجيش ما زال أسيرا لدى الدعم السريع
18:21 GMT 01.05.2023
البيت الأبيض: 1000 أمريكي غادروا السودان منذ بداية الصراع ونشرنا طائرات مراقبة لحماية إجلاءهم
18:21 GMT 01.05.2023
البيت الأبيض: الوضع على الأرض في السودان متقلب ولا يسمح بعمليات إجلاء جديدة
17:38 GMT 01.05.2023
نقابة أطباء السودان: توقف العمل في 61 مستشفى من أصل 88 في الخرطوم وتوقف جميع المرافق الصحية في مدينة الجنينة عن العمل وقوات الدعم السريع اعتدت على مستشفى الخرطوم لجراحة الأذن والأنف والحنجرة
17:27 GMT 01.05.2023
الخارجية السعودية: إجلاء 5409 أشخاص من السودان منهم 225 سعوديا و5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية