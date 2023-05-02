تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة يسعى إلى استعادة العمليات الإنسانية وسط الصراع السوداني

قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن منسق الإغاثة بالأمم المتحدة وشركاء المساعدات يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة الاستجابة الإنسانية لأزمة السودان الكارثية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرئيسي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى المنطقة لاستكشاف سبل تقديم الإغاثة الفورية لملايين الأشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب، بسبب القتال الدائر في السودان.