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https://sputnikarabic.ae/20230502/ما-هي-أقوى-5-صواريخ-صينية-مضادة-للسفن-1076583817.html
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم وتدعمه بأحدث الصواريخ الهجومية المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T19:04+0000
2023-05-02T19:04+0000
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وتضم الترسانة الصاروخية المضادة للسفن التي تملكها الصين أنواعا من الصواريخ التي تجعلها واحدة من أخطر الترسانات الصاروخية من هذا النوع في العالم، حسبما ذكر تقرير المركز العالمي للأمن البحري، في الأول من مايو/ أيار الجاري.ولفت التقرير إلى أن ترسانة الصواريخ البحرية الصينية تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة، خاصة فيما يتعلق بأنواع الصواريخ وتكتيكات استخدامها في غرب المحيط الهادئ.ورغم أن الترسانة الصاروخية الصينية تضم أنواعا كثيرة من الصواريخ المضادة للسفن، إلا أن التقرير أورد أبرز 5 صواريخ تعتمد عليها الصين في حشد قوتها النيرانية في أعالي البحار."واي جيه - 83"صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه إلى 110 كيلومترات ويمكن إطلاقه من الطائرات الحربية المتعددة المهام وسفن السطح التي يقل حجمها عن حجم المدمرات.ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 12 دقيقة وينطلق بسرعة أقل من سرعة الصوت."واي جيه - 12"صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه إلى 290 كيلومترا ويمكن إطلاقه من القاذفات ومن القواعد الأرضية ومن سفن السطح.ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 30 دقيقة ويمكن استخدامه بسرعات أقل من سرعة الصوت إضافة إلى قدرته على تجاوز سرعة الصوت."واي جيه - 18"صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 330 كلم ويمكن إطلاقه من منصات الإطلاق العمودية على متن سفن السطح أو الغواصات.ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 35 دقيقة بسرعة عادية، كما يمكنه الانطلاق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت."دي إف - 21"صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 930 كيلومترا ويتم إطلاقه من منصات أرضية، ويصنف ضمن الصواريخ المجنحة الخارقة، وتقدر مدة تحليقه نحو الهدف بـ 15 دقيقة."دي إف - 26"صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 1850 كيلومترا، ويتم إطلاقه من منصات إطلاق أرضية بسرعات خارقة، ويقدر زمن وصوله إلى الهدف بـ 20 دقيقة.وتشير تقارير أمريكية إلى أن الصين كثفت تجاربها الصاروخية خلال السنوات الأخيرة لتطوير ترسانتها الصاروخية لتصبح أكثر فتكا.ويشير التقرير إلى أن الصين أجرت 135 تجربة إطلاق واختبارات صاروخية في 2021.وأوضح التقرير أن الصاروخ "واي جيه - 83" يعد الأكثر انتشارا بين وحدات الجيش الصيني المختلفة، مشيرا إلى أنه يشبه صاروخ هاربون الأمريكي المضاد للسفن لكن بحجم أصغر.يذكر أن الأسطول الصيني الذي يصنف في المرتبة الأولى عالميا يضم 730 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220626/صاروخ-دي-إف---26-يهدد-الجيش-الأمريكي-في-المحيط-الهادئ-1064242445.html
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https://sputnikarabic.ae/20230209/ما-هي-منصات-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-الصينية-التي-ترعب-واشنطن-1073293406.html
https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-تجري-تمرينا-لإطلاق-صاروخ-في-منطقة-شينجيانغ-1075887797.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي أقوى 5 صواريخ صينية مضادة للسفن؟

19:04 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / -صاروخ صيني بعيد المدى
صاروخ صيني بعيد المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / -
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تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم وتدعمه بأحدث الصواريخ الهجومية المضادة للسفن، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو.
وتضم الترسانة الصاروخية المضادة للسفن التي تملكها الصين أنواعا من الصواريخ التي تجعلها واحدة من أخطر الترسانات الصاروخية من هذا النوع في العالم، حسبما ذكر تقرير المركز العالمي للأمن البحري، في الأول من مايو/ أيار الجاري.
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26 يونيو 2022, 15:54 GMT
ولفت التقرير إلى أن ترسانة الصواريخ البحرية الصينية تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة، خاصة فيما يتعلق بأنواع الصواريخ وتكتيكات استخدامها في غرب المحيط الهادئ.
ورغم أن الترسانة الصاروخية الصينية تضم أنواعا كثيرة من الصواريخ المضادة للسفن، إلا أن التقرير أورد أبرز 5 صواريخ تعتمد عليها الصين في حشد قوتها النيرانية في أعالي البحار.
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
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18 أبريل, 08:45 GMT

"واي جيه - 83"

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه إلى 110 كيلومترات ويمكن إطلاقه من الطائرات الحربية المتعددة المهام وسفن السطح التي يقل حجمها عن حجم المدمرات.
ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 12 دقيقة وينطلق بسرعة أقل من سرعة الصوت.

"واي جيه - 12"

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه إلى 290 كيلومترا ويمكن إطلاقه من القاذفات ومن القواعد الأرضية ومن سفن السطح.
ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 30 دقيقة ويمكن استخدامه بسرعات أقل من سرعة الصوت إضافة إلى قدرته على تجاوز سرعة الصوت.

"واي جيه - 18"

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 330 كلم ويمكن إطلاقه من منصات الإطلاق العمودية على متن سفن السطح أو الغواصات.
ويقدر زمن تحليق الصاروخ نحو الهدف بـ 35 دقيقة بسرعة عادية، كما يمكنه الانطلاق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.

"دي إف - 21"

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 930 كيلومترا ويتم إطلاقه من منصات أرضية، ويصنف ضمن الصواريخ المجنحة الخارقة، وتقدر مدة تحليقه نحو الهدف بـ 15 دقيقة.

"دي إف - 26"

صاروخ صيني مضاد للسفن يصل مداه لـ 1850 كيلومترا، ويتم إطلاقه من منصات إطلاق أرضية بسرعات خارقة، ويقدر زمن وصوله إلى الهدف بـ 20 دقيقة.
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9 فبراير, 07:12 GMT
وتشير تقارير أمريكية إلى أن الصين كثفت تجاربها الصاروخية خلال السنوات الأخيرة لتطوير ترسانتها الصاروخية لتصبح أكثر فتكا.
ويشير التقرير إلى أن الصين أجرت 135 تجربة إطلاق واختبارات صاروخية في 2021.
يشاهد الناس صاروخ لونع مارتش، وهو أحدث أسطول لمركبات الإطلاق الصينية لونع مارتش-8، وهو ينطلق من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان جنوب الصين في 22 ديسمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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14 أبريل, 04:17 GMT
وأوضح التقرير أن الصاروخ "واي جيه - 83" يعد الأكثر انتشارا بين وحدات الجيش الصيني المختلفة، مشيرا إلى أنه يشبه صاروخ هاربون الأمريكي المضاد للسفن لكن بحجم أصغر.
يذكر أن الأسطول الصيني الذي يصنف في المرتبة الأولى عالميا يضم 730 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
© Sputnikمعلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق دي إف - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
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