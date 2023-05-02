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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/مجلة-عسكرية-الصواريخ-الروسية-دمرت-مئات-الأطنان-من-الذخائر-وشلت-الهجوم-الأوكراني-المضاد---1076561371.html
مجلة عسكرية: الصواريخ الروسية دمرت مئات الأطنان من الذخائر و"شلت الهجوم الأوكراني المضاد"
مجلة عسكرية: الصواريخ الروسية دمرت مئات الأطنان من الذخائر و"شلت الهجوم الأوكراني المضاد"
أشارت مجلة عسكرية إلى أن الضربات الجوية الروسية على المنشآت العسكرية الأوكرانية، تصعّب على القوات الأوكرانية القيام بهجوم مضاد. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T11:16+0000
2023-05-02T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأشار محللون عسكريون أجانب، إلى فعالية الضربات التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منشآت عسكرية في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية إجراء عمليات هجومية نشطة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وفقا للمجلة العسكرية، في 1 مايو/ أيار الجاري، تمكنت القوات الروسية من تدمير قطار سكة حديد بشحنة ذخيرة للقوات المسلحة يصل وزنها إلى 200 طن.وأضافت المجلة العسكرية "militarywatchmagazine": "نتيجة للهجوم على المستودعات الأوكرانية في بافلوغراد، تم تدمير ما لا يقل عن فرقتين من صواريخ "إس -300"، بالإضافة إلى صواريخ باليستية تكتيكية أوكرانية "غروم -2". دمرت الضربة الثالثة مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي 127 الأوكراني في منطقة خاركيف. علاوة على ذلك، نفذت الضربات الصاروخية بعد تدمير العديد من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية ليلة 30 أبريل".وأضافت الصحيفة: "ونتيجة لذلك، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على خط المواجهة. في 29 أبريل، فقد الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب 575 شخصًا في يوم واحد فقط في اتجاه دونيتسك. وفي الأول من مايو، أفيد بأن 330 جنديًا أوكرانيًا قتلو هناك".وحذر رئيس هيئة الأركان البولندي، رايموند أندريجزاك، من أنه في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان، أصبحت أوكرانيا في وضع أسوأ بكثير للقيام بعمليات عسكرية.
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

مجلة عسكرية: الصواريخ الروسية دمرت مئات الأطنان من الذخائر و"شلت الهجوم الأوكراني المضاد"

11:16 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 02.05.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أشارت مجلة عسكرية إلى أن الضربات الجوية الروسية على المنشآت العسكرية الأوكرانية، تصعّب على القوات الأوكرانية القيام بهجوم مضاد.
وأشار محللون عسكريون أجانب، إلى فعالية الضربات التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منشآت عسكرية في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، سيكون من الصعب على القوات الأوكرانية إجراء عمليات هجومية نشطة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وفقا للمجلة العسكرية، في 1 مايو/ أيار الجاري، تمكنت القوات الروسية من تدمير قطار سكة حديد بشحنة ذخيرة للقوات المسلحة يصل وزنها إلى 200 طن.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "تي 72" تدمر مركز قيادة أوكراني وتختفي خلف التضاريس... فيديو
28 أبريل, 08:54 GMT
وأضافت المجلة العسكرية "militarywatchmagazine": "نتيجة للهجوم على المستودعات الأوكرانية في بافلوغراد، تم تدمير ما لا يقل عن فرقتين من صواريخ "إس -300"، بالإضافة إلى صواريخ باليستية تكتيكية أوكرانية "غروم -2". دمرت الضربة الثالثة مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي 127 الأوكراني في منطقة خاركيف. علاوة على ذلك، نفذت الضربات الصاروخية بعد تدمير العديد من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية ليلة 30 أبريل".

وكتبت الصحيفة أن "هذه الهجمات تأتي على خلفية تقارير تفيد بأن الجيش الأوكراني يعاني بشكل متزايد من نقص في الذخيرة، خاصة للدفاع الجوي. وهذا قد يحرم القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا من القدرة على توفير الحماية ضد الهجوم الجوي على خط المواجهة".

وأضافت الصحيفة: "ونتيجة لذلك، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على خط المواجهة. في 29 أبريل، فقد الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب 575 شخصًا في يوم واحد فقط في اتجاه دونيتسك. وفي الأول من مايو، أفيد بأن 330 جنديًا أوكرانيًا قتلو هناك".
المقاتلة سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات روسية تفجر مستودعات ضخمة للذخيرة الأوكرانية... فيديو
09:48 GMT
وحذر رئيس هيئة الأركان البولندي، رايموند أندريجزاك، من أنه في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان، أصبحت أوكرانيا في وضع أسوأ بكثير للقيام بعمليات عسكرية.
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