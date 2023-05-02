https://sputnikarabic.ae/20230502/محاولة-اغتيال-نائب-رئيس-المديرية-الرئيسية-لوزارة-الداخلية-لمقاطعة-زابوروجيه-1076565073.html
محاولة اغتيال نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية لمقاطعة زابوروجيه
محاولة اغتيال نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية لمقاطعة زابوروجيه
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لمقاطعة زابوروجيه أصيب في انفجار في ميليتوبول. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T12:46+0000
2023-05-02T12:46+0000
2023-05-02T12:46+0000
روسيا
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وقالت على "تلغرام": "رُفعت دعوى جنائية ويجري التحقيق فيها بشأن التعدي على حياة نائب رئيس المديرية المركزية للوزارة الداخلية الروسية لمقاطعة زابوروجيه (الجزء 1 من المادة 222-1 والمادة 317 من القانون الجنائي الروسي)".يشار إلى أنه تم زرع عبوة ناسفة قرب مبنى سكني في شارع بيروغوف. تم تفعيلها عندما فتح الشرطي البوابة في طريقه إلى العمل. نتيجة لذلك، تم نقل الرجل إلى المستشفى.يقوم المتخصصون الآن في البحث عن المتورطين في الجريمة واستجواب شهود العيان. سيتم إجراء فحوصات الطب الشرعي على الأشياء التي تمت مصادرتها من مكان الحادث.تنظم المخابرات الأوكرانية الخاصة بانتظام هجمات إرهابية ضد المسؤولين الروس وضباط إنفاذ القانون في مقاطعة زابوروجيه. يوم الخميس الماضي، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة عند مدخل مبنى سكني. ونتيجة لذلك، أصيب ضابطا شرطة، توفي أحدهما فيما بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230427/انفجار-في-مدينة-ميليتوبول-بمقاطعة-زابوروجيه-ويجري-التحقيق-أسبابه-1076346055.html
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روسيا
محاولة اغتيال نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية لمقاطعة زابوروجيه
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن نائب رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية لمقاطعة زابوروجيه أصيب في انفجار في ميليتوبول.
وقالت على "تلغرام": "رُفعت دعوى جنائية ويجري التحقيق فيها بشأن التعدي على حياة نائب رئيس المديرية المركزية للوزارة الداخلية الروسية لمقاطعة زابوروجيه (الجزء 1 من المادة 222-1 والمادة 317 من القانون الجنائي الروسي)".
يشار إلى أنه تم زرع عبوة ناسفة قرب مبنى سكني في شارع بيروغوف. تم تفعيلها عندما فتح الشرطي البوابة في طريقه إلى العمل. نتيجة لذلك، تم نقل الرجل إلى المستشفى.
يقوم المتخصصون الآن في البحث عن المتورطين في الجريمة واستجواب شهود العيان. سيتم إجراء فحوصات الطب الشرعي على الأشياء التي تمت مصادرتها من مكان الحادث.
تنظم المخابرات الأوكرانية الخاصة بانتظام هجمات إرهابية ضد المسؤولين الروس وضباط إنفاذ القانون في مقاطعة زابوروجيه. يوم الخميس الماضي، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة عند مدخل مبنى سكني. ونتيجة لذلك، أصيب ضابطا شرطة، توفي أحدهما فيما بعد.