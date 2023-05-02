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https://sputnikarabic.ae/20230502/محتجون-روس-يحيون-ذكرى-فاجعة-أوديسا-أمام-سفارة-أوكرانيا-في-موسكو-1076563030.html
محتجون روس يحيون ذكرى فاجعة أوديسا أمام سفارة أوكرانيا في موسكو
محتجون روس يحيون ذكرى فاجعة أوديسا أمام سفارة أوكرانيا في موسكو
نظم مواطنون روس وقفة احتجاجية قرب سفارة أوكرانيا في موسكو، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لحادثة حريق مجلس النقابات العمالية في أوديسا. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T11:58+0000
2023-05-02T11:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن نحو 1000 ناشط من منظمة "الحرس الفتي لروسيا االموحدة" و "قوى المتطوعين" شاركوا في هذه الفعالية لذكرى حريق مجلس النقابات العمالية في أوديسا، والذي قضى إثره عشرات الضحايا.واستنكر ديميدوف عدم التحقيق في الجريمة هذه أو معاقبة الجناة بعد مرور 9 سنوات كاملة عليها.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

محتجون روس يحيون ذكرى فاجعة أوديسا أمام سفارة أوكرانيا في موسكو

11:58 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصوروقفة احتجاجية قرب سفارة أوكرانيا في موسكو
وقفة احتجاجية قرب سفارة أوكرانيا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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نظم مواطنون روس وقفة احتجاجية قرب سفارة أوكرانيا في موسكو، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لحادثة حريق مجلس النقابات العمالية في أوديسا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن نحو 1000 ناشط من منظمة "الحرس الفتي لروسيا االموحدة" و "قوى المتطوعين" شاركوا في هذه الفعالية لذكرى حريق مجلس النقابات العمالية في أوديسا، والذي قضى إثره عشرات الضحايا.
ورفع المحتجون صور الضحايا ولافتات لشعارات تأبينية للضحايا أمام مبنى السفارة.

وأشار المتحدث باسم "الحرس الفتي لروسيا الموحدة"، أنطون ديميدوف، إلى أن مسؤولية الفاجعة تقع بكاملها على عاتق سلطات نظام كييف.

واستنكر ديميدوف عدم التحقيق في الجريمة هذه أو معاقبة الجناة بعد مرور 9 سنوات كاملة عليها.
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