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https://sputnikarabic.ae/20230502/مسؤول-المبعوث-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-يبحث-دور-البرازيل-في-تسوية-النزاع-الأوكراني-1076542242.html
مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني
مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني
قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T01:11+0000
2023-05-02T00:11+0000
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وقال المسؤول خلال إفادة صحفية يوم الاثنين، "هناك دور للبرازيل ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لدعم الجهود الدبلوماسية، من أجل نتيجة لهذا النزاع المستمر تتماشى مع مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة".وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تقدر جهود البرازيل المباشرة في هذا الشأن.تبدأ رحلة توماس غرينفيلد التي تستغرق ثلاثة أيام يوم الثلاثاء وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.غالبا ما يسافر مبعوثو الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى البلدان كجزء من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن بعض السفراء، مثل توماس غرينفيلد، يزورون أحيانا الأماكن التي تهم البلد الذي يمثلونه.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , العالم, روسيا

مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني

01:11 GMT 02.05.2023
© AFP 2023 / JOHN LAMPARSKIليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / JOHN LAMPARSKI
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قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة إلى البرازيل.
وقال المسؤول خلال إفادة صحفية يوم الاثنين، "هناك دور للبرازيل ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لدعم الجهود الدبلوماسية، من أجل نتيجة لهذا النزاع المستمر تتماشى مع مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تقدر جهود البرازيل المباشرة في هذا الشأن.
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تبدأ رحلة توماس غرينفيلد التي تستغرق ثلاثة أيام يوم الثلاثاء وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
غالبا ما يسافر مبعوثو الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى البلدان كجزء من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن بعض السفراء، مثل توماس غرينفيلد، يزورون أحيانا الأماكن التي تهم البلد الذي يمثلونه.
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