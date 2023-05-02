https://sputnikarabic.ae/20230502/مسؤول-المبعوث-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-يبحث-دور-البرازيل-في-تسوية-النزاع-الأوكراني-1076542242.html
مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني
مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني
قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T01:11+0000
2023-05-02T01:11+0000
2023-05-02T00:11+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058508898_0:0:2871:1615_1920x0_80_0_0_6077509995cbef022598d7324dff382f.jpg
وقال المسؤول خلال إفادة صحفية يوم الاثنين، "هناك دور للبرازيل ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لدعم الجهود الدبلوماسية، من أجل نتيجة لهذا النزاع المستمر تتماشى مع مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة".وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تقدر جهود البرازيل المباشرة في هذا الشأن.تبدأ رحلة توماس غرينفيلد التي تستغرق ثلاثة أيام يوم الثلاثاء وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.غالبا ما يسافر مبعوثو الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى البلدان كجزء من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن بعض السفراء، مثل توماس غرينفيلد، يزورون أحيانا الأماكن التي تهم البلد الذي يمثلونه.
https://sputnikarabic.ae/20230430/صحيفة-تكشف-عن-وثيقة-سرية-تؤكد-مواجهة-الدول-للسياسة-الأمريكية-بشأن-روسيا-1076473815.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0d/1058508898_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b15dfbbf71880f361d90c041a18f2cdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , العالم, روسيا
مسؤول: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث دور البرازيل في تسوية النزاع الأوكراني
تابعنا عبر
قالت مسؤولة أمريكية كبيرة للصحفيين، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ستناقش دور البرازيل في النزاع الأوكراني خلال رحلتها المقبلة إلى البرازيل.
وقال المسؤول خلال إفادة صحفية يوم الاثنين، "هناك دور للبرازيل ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لدعم الجهود الدبلوماسية، من أجل نتيجة لهذا النزاع المستمر تتماشى مع مبادئ السيادة وسلامة الأراضي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تقدر جهود البرازيل المباشرة في هذا الشأن
.
تبدأ رحلة توماس غرينفيلد التي تستغرق ثلاثة أيام يوم الثلاثاء وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
غالبا ما يسافر مبعوثو الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى البلدان كجزء من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن بعض السفراء، مثل توماس غرينفيلد، يزورون أحيانا الأماكن التي تهم البلد الذي يمثلونه
.