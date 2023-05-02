https://sputnikarabic.ae/20230502/مسيرات-وحداد-وإضراب-تعم-الأراضي-الفلسطينية-تنديدا-بمقتل-الأسير-خضر-عدنان--1076574165.html

مسيرات وحداد وإضراب تعم الأراضي الفلسطينية تنديدا بمقتل الأسير خضر عدنان

مسيرات وحداد وإضراب تعم الأراضي الفلسطينية تنديدا بمقتل الأسير خضر عدنان

عمّ الحداد العام والإضراب الشامل المحافظات الفلسطينية، تنديدًا بمقتل الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي،... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T14:18+0000

2023-05-02T14:18+0000

2023-05-02T14:24+0000

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وفي مدينة غزة نظمت الفصائل الفلسطينية مؤتمرا صحفيا أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، استنكارًا لمقتل القيادي الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية.وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، خلال كلمته في المؤتمر: "إن حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية سترد على هذه الجريمة النكراء بحق الشهيد الأسير خضر عدنان".وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، قد دعت للمشاركة في بيت عزاء الأسير خضر عدنان الذي اقيم على أرض ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة.وأعلنت القوى الوطنية عن تنظيم مسيرات حاشدة في جميع محافظات القطاع، تنديدا "بممارسات سلطات السجون الإسرائيلية وتبنيها سياسة الإهمال الطبي".وقال طارق سلمي المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي لوكالة "سبوتنيك": "هذه جريمة متكاملة الأركان، فقد مارس الاحتلال سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسير خضر عدنان، بعدما رفض مطلبه بإنهاء اعتقاله التعسفي، وبذلك الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة، ونحن في المقاومة الفلسطينية نؤكد أن جميع الخيارات مفتوحة للرد على هذه الجريمة".وفي بلدة عرابة جنوب جنين، مسقط رأس الأسير خضر عدنان، خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة، تنديدا بوفاة الأسير خضر عدنان، وانطلقت المسيرات الغاضبة من المدارس، بمشاركة مؤسسات وفعاليات وقوى المحافظة، وأطلق المشاركون في المسيرات الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسير خضر عدنان.وفي مدينة رام الله خرجت مسيرة حاشدة في شوارع المدينة استنكارا لمقتل الأسير خضر عدنان، وأكد المشاركون في المسيرة على الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الداخلية، لمواجهة السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين.ويعد خضر عدنان من أكثر الأسرى الفلسطينيين الذين خاضوا الإضراب الفردي عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، حيث خاض خمسة إضرابات سابقة معظمها ضد الاعتقال الإداري، بدأها عام 2004، وهو أول أسير يلقى حتفه نتيجة الإضراب عن الطعام بشكل مباشر، وكان ذلك في إضرابه السادس والأخير، وقد كان الأطول حيث استمر 87 يوما.

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أخبار فلسطين اليوم, فصائل فلسطينية, الأسري, المعتقلين