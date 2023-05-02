https://sputnikarabic.ae/20230502/مشتريات-الدفاع-الروسية-من-الأسلحة-ترتفع-مقارنة-بعام-2022-1076561776.html
مشتريات الدفاع الروسية من الأسلحة ترتفع مقارنة بعام 2022
مشتريات الدفاع الروسية من الأسلحة ترتفع مقارنة بعام 2022
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية تشتري أسلحة أكثر بعدة أضعاف مقارنة بعام 2022. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T11:23+0000
2023-05-02T11:23+0000
2023-05-02T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية
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وقال شويغو: "إن عدد الأنواع الرئيسية المشتراة من الأسلحة نمى بمقدار 2.7 مرة، وأما عدد الأنواع المطلوبة بشكل كبير فنمى بمقدار 7 مرات مقارنة ببداية عام 2022".وأضاف شويغو: "تم تكليف صناعة الدفاع بزيادة وتيرة الإنتاج بسرعة".وجاء في مداخلة شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "أعمال مجموعات القوات المسلحة الروسية تعتمد على إمدادات الأسلحة، لذلك تم تكليف المجمع الصناعي العسكري بتسريع وتيرة الإنتاج".وفقا لشويغو، تم تغطية الاحتياجات من خلال نظام تعاون فعال بين المؤسسات، والمراقبة على مدار الساعة لجميع المراحل منذ لحظة توقيع العقد وتخصيص الأموال حتى تسليم المنتجات النهائية للقوات.وأوضح الوزير: "بشكل عام، يوفر المجمع الصناعي العسكري احتياجات القوات العسكرية. ومع ذلك، من الضروري تحديد مخاطر فشل الشركات في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية على وجه السرعة".
https://sputnikarabic.ae/20230502/شويغو-من-الضروري-مضاعفة-إنتاج-الأسلحة-عالية-الدقة-في-أسرع-وقت-ممكن-1076557865.html
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رصد عسكري, وزارة الدفاع الروسية
رصد عسكري, وزارة الدفاع الروسية
مشتريات الدفاع الروسية من الأسلحة ترتفع مقارنة بعام 2022
11:23 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 02.05.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية تشتري أسلحة أكثر بعدة أضعاف مقارنة بعام 2022.
وقال شويغو: "إن عدد الأنواع الرئيسية المشتراة من الأسلحة نمى بمقدار 2.7 مرة، وأما عدد الأنواع المطلوبة بشكل كبير فنمى بمقدار 7 مرات مقارنة ببداية عام 2022".
وجاء في مداخلة شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية
: "أعمال مجموعات القوات المسلحة الروسية تعتمد على إمدادات الأسلحة، لذلك تم تكليف المجمع الصناعي العسكري بتسريع وتيرة الإنتاج".
وفقا لشويغو، تم تغطية الاحتياجات من خلال نظام تعاون فعال بين المؤسسات، والمراقبة على مدار الساعة لجميع المراحل منذ لحظة توقيع العقد وتخصيص الأموال حتى تسليم المنتجات النهائية للقوات
.
وأوضح الوزير: "بشكل عام، يوفر المجمع الصناعي العسكري احتياجات القوات العسكرية. ومع ذلك، من الضروري تحديد مخاطر فشل الشركات في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية على وجه السرعة".