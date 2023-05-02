https://sputnikarabic.ae/20230502/مصدر-ينفي-لـسبوتنيك-إجراء-مفاوضات-حول-صفقة-الحبوب-1076558793.html
مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" إجراء مفاوضات حول "صفقة الحبوب"
مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" إجراء مفاوضات حول "صفقة الحبوب"
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن المفاوضات بشأن صفقة الحبوب ليست مقررة يوم غد الأربعاء في اسطنبول. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T10:38+0000
2023-05-02T10:38+0000
2023-05-02T10:38+0000
حبوب
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
البحر الأسود
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم التخطيط للمفاوضات بشأن صفقة تصدير الحبوب من البحر الأسود في اسطنبول غدًا الأربعاء".ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر أوكراني، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر إجراء مفاوضات بشأن "صفقة الحبوب" بمشاركة جميع الأطراف، يوم الأربعاء.وأوضحت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي، أن رئيسة الأونكتاد ستتوجه إلى العاصمة الروسية، ولكنها لم تكشف عن اليوم المحدد للزيارة.وتعتبر صفقة الحبوب جزءًا من حزمة اتفاقيات، تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو، في أكثر من مناسبة، إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، والدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة إليها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حبوب, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, البحر الأسود
حبوب, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, البحر الأسود
مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" إجراء مفاوضات حول "صفقة الحبوب"
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أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن المفاوضات بشأن صفقة الحبوب ليست مقررة يوم غد الأربعاء في اسطنبول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم يتم التخطيط للمفاوضات بشأن صفقة تصدير الحبوب من البحر الأسود في اسطنبول غدًا الأربعاء".
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر أوكراني، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر إجراء مفاوضات بشأن "صفقة الحبوب" بمشاركة جميع الأطراف، يوم الأربعاء.
وبدورها، أعلنت المتحدثة باسم منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كاترين ويسود، بأن رئيسة منظمة (أونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، تعتزم زيارة موسكو هذا الأسبوع، لمناقشة مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
وأوضحت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي، أن رئيسة الأونكتاد ستتوجه إلى العاصمة الروسية، ولكنها لم تكشف عن اليوم المحدد للزيارة.
وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو/تموز 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، عبر ممر إنساني في البحر الأسود.
وتعتبر صفقة الحبوب
جزءًا من حزمة اتفاقيات، تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو، في أكثر من مناسبة، إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، والدول الغربية ما زالت تعرقل وتقيد تصدير الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة إليها.