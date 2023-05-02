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https://sputnikarabic.ae/20230502/معلومات-عن-سفينة-الدورية-الروسية-ميراج-1076575746.html
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"
تصنع روسيا أنواعا مختلفة من السفن الحربية ومنها سفن "المشروع 14310"، التي تحمل اسم "ميراج" وتصنف ضمن سفن الدورية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T14:35+0000
2023-05-02T14:35+0000
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وتم تصميم سفينة "ميراج" لحماية المياه الإقليمية ولتكون ضمن الوحدات البحرية الخاصة بالاستجابة لأي تهديد في المياه الاقتصادية للدولة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لسفينة الدورية "ميراج"؟ما هو تسليح السفينة الروسية "ميراج"؟ويمكن الاعتماد على السفينة الروسية "ميراج" في تنفيذ مهام الدوريات البحرية المختلفة وعمليات التفتيش للسفن الأجنبية ومكافحة التهريب والقرصنة والتصدي لأي محاولة لاختراق الحدود البحرية للدولة باستخدام أنواع مختلفة من القوارب السريعة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

معلومات عن سفينة الدورية الروسية "ميراج"

14:35 GMT 02.05.2023
© Sputnik . ALEXSEEMALGAVKO /  / الانتقال إلى بنك الصورسفن "المشروع 14310"، التي تحمل اسم "ميراج" الروسية
سفن المشروع 14310، التي تحمل اسم ميراج الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . ALEXSEEMALGAVKO /
/
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تصنع روسيا أنواعا مختلفة من السفن الحربية ومنها سفن "المشروع 14310"، التي تحمل اسم "ميراج" وتصنف ضمن سفن الدورية.
وتم تصميم سفينة "ميراج" لحماية المياه الإقليمية ولتكون ضمن الوحدات البحرية الخاصة بالاستجابة لأي تهديد في المياه الاقتصادية للدولة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ما هي المواصفات الفنية لسفينة الدورية "ميراج"؟

الوزن: 120 طنا تقريبا.
الطول: 35.4 متر.
العرض: 6.6 متر.
السرعة القصوى: 50 عقدة (92.6 كلم/ س).
المدى بأقصى حمولة وقود: 1500 ميل بحري (2778 كلم).
أقصى مدة البقاء في عرض البحر: 8 أيام.

ما هو تسليح السفينة الروسية "ميراج"؟

مدفع رشاش سداسي الفوهات عيار 30 ملم للاشتباك مع أهداف السطح والأهداف الجوية والبرية.
يصل مدى المدفع لـ 5 آلاف متر ومعدل إطلاق نار يصل إلى ألف طلقة في الدقيقة ومخزن ذخيرة سعة 500 طلقة.
تحمل السفينة 8 منصات إطلاق صواريخ محمولة طراز "إيغلا" مضادة للأهداف الجوية.
اثنان من المدافع الرشاشة المضادة عيار 14.5 ملم بألف طلقة.
ويمكن الاعتماد على السفينة الروسية "ميراج" في تنفيذ مهام الدوريات البحرية المختلفة وعمليات التفتيش للسفن الأجنبية ومكافحة التهريب والقرصنة والتصدي لأي محاولة لاختراق الحدود البحرية للدولة باستخدام أنواع مختلفة من القوارب السريعة.
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