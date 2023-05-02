https://sputnikarabic.ae/20230502/ملاكم-عربي-يعتدي-بوحشية-على-حكم-كرة-قدم-في-أستراليا-فيديو-1076544998.html
ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم في أستراليا... فيديو
ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم في أستراليا... فيديو
كشفت لقطات صادمة، لحكم بفك مكسور بعد دخوله في شجار وحشي مع لاعب كرة في أحد الملاعب، في مدينة سدني الأسترالية. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T05:53+0000
2023-05-02T05:53+0000
2023-05-02T05:53+0000
مجتمع
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وانتشر مقطع فيديو للحادثة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير الواقعة من قبل الموجودين في الملعب، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه قبل هروبه من المكان.واتُهم الملاكم العربي، آدم عبد الله، باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، وتوجيه عدة لكمات لحكم، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102362/91/1023629118_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_a027dbbad8cd3a5c83a0dba2e6a90a07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, منوعات, نادي الفيديو, رياضة, الأخبار
أستراليا, منوعات, نادي الفيديو, رياضة, الأخبار
ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم كرة قدم في أستراليا... فيديو
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كشفت لقطات صادمة، لحكم بفك مكسور بعد دخوله في شجار وحشي مع لاعب كرة في أحد الملاعب، في مدينة سدني الأسترالية.
وانتشر مقطع فيديو للحادثة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير الواقعة من قبل الموجودين في الملعب، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه قبل هروبه من المكان.
واتُهم الملاكم العربي، آدم عبد الله، باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني
، وتوجيه عدة لكمات لحكم، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.