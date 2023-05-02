https://sputnikarabic.ae/20230502/نائب-الرئيس-الإماراتي-يوجه-بتقديم-مساعدات-عاجلة-للنازحين-السودانيين-1076580043.html
نائب الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين
نائب الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين
وجّه نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T16:00+0000
2023-05-02T16:00+0000
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ووفق ما نشره موقع "الإمارات اليوم"، أكدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنها تلقت توجيهات من حاكم دبي، بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين، "الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم".وأوضحت أن هذا الدعم الذي سيُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، سيتم توجيهه إلى "الفئات الأكثر تضرراً من النازحين السودانيين".ويشهد السودان منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين القوات المسلحة النظامية، وبين قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".ودفعت المعارك المتواصلة بين الطرفين بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا، كما دفعت كثيرا من السودانيين إلى النزوح في وجهات متعددة.وتسببت المعارك كذلك وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.طالع أيضا: الإمارات تعلن نجاح وساطتها لتأمين سلامة الجنود المصريين في السودان
https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين
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وجّه نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين.
ووفق ما نشره
موقع "الإمارات اليوم"، أكدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنها تلقت توجيهات من حاكم دبي، بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين، "الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم".
وأوضحت أن هذا الدعم
الذي سيُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، سيتم توجيهه إلى "الفئات الأكثر تضرراً من النازحين السودانيين".
وأشارت إلى أن توجيه نائب الرئيس الإماراتي، تضمن تأكيدا على "عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما"، مؤكدا أن "دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيرا عن قيمها الإنسانية النبيلة".
ويشهد السودان منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين القوات المسلحة النظامية، وبين قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".
ودفعت المعارك المتواصلة بين الطرفين بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا، كما دفعت كثيرا من السودانيين إلى النزوح في وجهات متعددة.
وتسببت المعارك كذلك
وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.