https://sputnikarabic.ae/20230502/نائب-الرئيس-الإماراتي-يوجه-بتقديم-مساعدات-عاجلة-للنازحين-السودانيين-1076580043.html

نائب الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين

نائب الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين

وجّه نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T16:00+0000

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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ووفق ما نشره موقع "الإمارات اليوم"، أكدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنها تلقت توجيهات من حاكم دبي، بضرورة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين، "الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم".وأوضحت أن هذا الدعم الذي سيُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، سيتم توجيهه إلى "الفئات الأكثر تضرراً من النازحين السودانيين".ويشهد السودان منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين القوات المسلحة النظامية، وبين قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".ودفعت المعارك المتواصلة بين الطرفين بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا، كما دفعت كثيرا من السودانيين إلى النزوح في وجهات متعددة.وتسببت المعارك كذلك وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.طالع أيضا: الإمارات تعلن نجاح وساطتها لتأمين سلامة الجنود المصريين في السودان

https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html

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