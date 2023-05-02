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https://sputnikarabic.ae/20230502/نائب-رئيس-الوزراء-البولندي-نصف-أوروبا-يريد-تحسين-العلاقات-مع-روسيا-1076555122.html
نائب رئيس الوزراء البولندي: "نصف أوروبا" يريد تحسين العلاقات مع روسيا
نائب رئيس الوزراء البولندي: "نصف أوروبا" يريد تحسين العلاقات مع روسيا
يعتقد نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، أن المعارضة البولندية و"نصف أوروبا" لديهم رغبة في تحسين العلاقات مع روسيا وإنهاء الصراع في أوكرانيا "في أقرب... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T09:23+0000
2023-05-02T09:23+0000
العالم
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قال غلينسكي، في مقابلة مع كورييه لوبليسكي: "ليس لدى منافسونا السياسيون ببساطة طريقة أخرى. إنهم هكذا. تحالفاتهم السياسية هكذا، ناخبيهم هكذا. إنهم رهائن لمجموعة من المصالح، إنهم لا يفكرون إلا في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن والاستمرار في العمل مع روسيا والتعامل معها".في الوقت نفسه، يعتقد أنه يوجد أشخاص في أوروبا لديهم رغبة في استعادة العلاقات مع روسيا.وأضاف: "نصف أوروبا هكذا وتنتظر. لماذا عاد تاسك (الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، رئيس الوزراء البولندي السابق والزعيم الحالي للمعارضة البولندية دونالد تاسك) إلى بولندا؟ خصيصا من أجل إنقاذ هذا المشروع الألماني - الروسي (خط أنابيب الغاز نورد ستريم)".
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نائب رئيس الوزراء البولندي: "نصف أوروبا" يريد تحسين العلاقات مع روسيا

09:23 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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يعتقد نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، أن المعارضة البولندية و"نصف أوروبا" لديهم رغبة في تحسين العلاقات مع روسيا وإنهاء الصراع في أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".
قال غلينسكي، في مقابلة مع كورييه لوبليسكي: "ليس لدى منافسونا السياسيون ببساطة طريقة أخرى. إنهم هكذا. تحالفاتهم السياسية هكذا، ناخبيهم هكذا. إنهم رهائن لمجموعة من المصالح، إنهم لا يفكرون إلا في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن والاستمرار في العمل مع روسيا والتعامل معها".
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في الوقت نفسه، يعتقد أنه يوجد أشخاص في أوروبا لديهم رغبة في استعادة العلاقات مع روسيا.
وأضاف: "نصف أوروبا هكذا وتنتظر. لماذا عاد تاسك (الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، رئيس الوزراء البولندي السابق والزعيم الحالي للمعارضة البولندية دونالد تاسك) إلى بولندا؟ خصيصا من أجل إنقاذ هذا المشروع الألماني - الروسي (خط أنابيب الغاز نورد ستريم)".
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