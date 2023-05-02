https://sputnikarabic.ae/20230502/نتنياهو-يجري-تقييما-للوضع-الأمني-في-غزة-ويوصي-بالرد-على-إطلاق-الصواريخ-من-القطاع-1076584252.html

نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني في غزة ويوصي بالرد على إطلاق الصواريخ من القطاع

نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني في غزة ويوصي بالرد على إطلاق الصواريخ من القطاع

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أجرى جلسة مشاورات أمنية موسعة وأوصى بالرد على إطلاق الصواريخ من قطاع... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T19:06+0000

2023-05-02T19:06+0000

2023-05-02T19:06+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو أجرى تقييما للوضع الأمني في بلاده على خلفية إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات القذائف من غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، بعيد مقتل المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو اجتمع بعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، على رأسهم وزير الدفاع الجنرال يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي.وأكدت القناة العبرية أن نتنياهو قد أوصى في نهاية التقييم الأمني بالرد على إطلاق القذائف والرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وأن الجيش الإسرائيلي سيتجه لجولة تصعيد تستمر يوم أو يومين.وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق عشرات الصواريخ من داخل قطاع غزة، وذلك على خلفية إطلاق المقاومة الفلسطينية لعشرات القذائف والصواريخ على الداخل الإسرائيلي من قطاع غزة.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سمع دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة واقعة ضمن نطاق غلاف غزة، أهمها كيسوفيم وسيدروت، حيث أشتعلت النيران في أكثر من مبنى تحت الإنشاء في المستوطنة الأخيرة.ومن ناحيتها، أوضحت القناة العبرية الـ 14، أن نحو 37 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف منذ صباح اليوم الثلاثاء، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.وأوضحت القناة العبرية الـ 12، أن الجيش الإسرائيلي قد أوصى القيادة السياسية بضرورة الرد القوي على إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، مرجحة التوجه نحو جولة تصعيد بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تستمر يوم أو يومين.ويذكر أن وسائل إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إصابة 6 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، أحدهم بحالة حرجة.وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بين صفوف الإسرائيليين جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة قد ارتفع إلى 6 إصابات، مضيفة أن عدد الإصابات وصل إلى 6 من بينها لمواطن أجنبي، وأحدهم في حالة خطرة.ومن ناحيتها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مستوطنة سيدروت قد طالها العدد الأكبر من القذائف والصليات والرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة إلى المستوطنات المحيطة بالقطاع.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح اليوم الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني عدنان الخضر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.ولاحقًا دعا الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات "غلاف غزة" إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة، تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان.وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجد عدنان غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.

https://sputnikarabic.ae/20230502/قناة-عبرية-صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1076582721.html

https://sputnikarabic.ae/20230502/الصليب-الأحمر-يدعو-إسرائيل-لتسليم-جثمان-خضر-عدنان-1076570781.html

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