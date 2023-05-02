https://sputnikarabic.ae/20230502/وزارة-العدل-الإماراتية-تؤكد-إعفاء-الدعاوى-العمالية-من-الرسوم-القضائية-بشرط-1076557488.html
وزارة العدل الإماراتية تؤكد إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية... بشرط
وزارة العدل الإماراتية تؤكد إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية... بشرط
قالت وزارة العدل الإماراتية إنها أعفت الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية، في جميع مراحل التقاضي. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T10:14+0000
2023-05-02T10:14+0000
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكدت الوزارة الإماراتية أن "الإعفاء من الرسوم القضائية للدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم".وأوضحت أن هذا الإعفاء يأتي "استنادًا إلى المادتين 54 و56 في المرسوم في قانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته".واشترطت لسماع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ألا يكون قد مضى عام من تاريخ استحقاقه، لافتةً إلى أنه "عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر وفق تصريح عمل مؤقت، لحين تسوية قضيته".طالع أيضا: أبو ظبي وأديس أبابا تبحثان التعاون في إدارة العمالة الإثيوبية بالإمارات
https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمارات-ترد-على-تقارير-إعلامية-بشأن-ترحيل-العمال-من-البلاد-1067542554.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزارة العدل الإماراتية تؤكد إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية... بشرط
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قالت وزارة العدل الإماراتية إنها أعفت الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية، في جميع مراحل التقاضي.
ووفقا لموقع
"الإمارات اليوم"، أكدت الوزارة الإماراتية أن "الإعفاء من الرسوم القضائية للدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم".
10 سبتمبر 2022, 06:49 GMT
وأوضحت أن هذا
الإعفاء يأتي "استنادًا إلى المادتين 54 و56 في المرسوم في قانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته".
من جهتها، أوضحت بوابة حكومة الإمارات الرقمية أنه "إذا تنازع صاحب العمل أو الموظف أو أي مستحق عنهما في أي من الحقوق المترتبة لأي منهما، عليه التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين".
واشترطت لسماع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ألا يكون قد مضى عام من تاريخ استحقاقه، لافتةً إلى أنه "عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر وفق تصريح عمل مؤقت، لحين تسوية قضيته".