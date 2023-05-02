https://sputnikarabic.ae/20230502/وزير-الداخلية-الفرنسي-ارتفاع-عدد-معتقلي-مظاهرات-عيد-العمال-في-جميع-أنحاء-فرنسا-إلى-540-1076555297.html
وزير الداخلية الفرنسي: ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا إلى 540
وزير الداخلية الفرنسي: ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا إلى 540
أكد وزير الداخلية الفرنسي ارتفاع عدد المعتقلين في مظاهرات عيد العمال في فرنسا إلى 540 معتقلًا . 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T09:29+0000
2023-05-02T09:29+0000
2023-05-02T09:29+0000
الأخبار
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/08/1048912277_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c615a44c9aa8b1f957477721f02a4a3b.jpg
باريس- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن عدد المحتجزين في مظاهرات عيد العمال ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا ارتفع إلى 540 شخصا.وقال على الهواء في إذاعة "RMC BFMTV": "أمس الاثنين كان هناك أكثر من 500 اعتقال في جميع أنحاء فرنسا، على وجه الدقة، تم اعتقال 540 شخصًا، من بينهم 305 تم اعتقالهم في باريس".ويوم أمس الاثنين، نظمت مسيرات احتجاجية كبيرة بمناسبة عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا. خلال أعمال الشغب، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ، بينما ألقى متظاهرو الكتلة السوداء المتشددة الحجارة وأطلقوا قنابل حارقة وزجاجات مولوتوف وعبوات ناسفة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".وقالت نقابة CGT إن نحو 2.3 مليون شخص انضموا إلى مظاهرات عيد العمال، ونزل 550 ألف شخص إلى شوارع باريس، فيما سجلت وزارة الداخلية 700 ألف متظاهر على مستوى البلاد و 112 ألفا في العاصمة.وقد أثار القرار رد فعل قوي، ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع، حيث تم بالفعل تنظيم ما يصل إلى 12 مظاهرة على مستوى البلاد، مع العديد من الاحتجاجات التي نظمتها النقابات وجذبت أكثر من مليون مؤيد في جميع أنحاء فرنسا.طالع أيضا: الرئيس المصري يصدر 10 قرارات بمناسبة عيد العمال
https://sputnikarabic.ae/20230502/أكثر-من-780-ألف-شخص-شاركوا-في-احتجاجات-عيد-العمال-بفرنسا-1076542564.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/لا-لنظام-الكفالة-الاستعبادي-تظاهرة-لعاملات-المنازل-المهاجرات-في-لبنان-بمناسبة-عيد-العمالصور-1076482707.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/08/1048912277_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9b6b0ab333b3b1a577c1d0cee9d6211d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
وزير الداخلية الفرنسي: ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا إلى 540
تابعنا عبر
أكد وزير الداخلية الفرنسي ارتفاع عدد المعتقلين في مظاهرات عيد العمال في فرنسا إلى 540 معتقلًا .
باريس- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن عدد المحتجزين في مظاهرات عيد العمال ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا ارتفع إلى 540 شخصا.
وقال على
الهواء في إذاعة "RMC BFMTV": "أمس الاثنين كان هناك أكثر من 500 اعتقال في جميع أنحاء فرنسا، على وجه الدقة، تم اعتقال 540 شخصًا، من بينهم 305 تم اعتقالهم في باريس".
وأضاف الوزير أن عدد ضباط الشرطة الذين أصيبوا خلال أعمال الشغب في مظاهرات عيد العمال وصل إلى 406 أشخاص، منهم 259 أصيبوا بجروح في باريس.
ويوم أمس الاثنين، نظمت مسيرات احتجاجية كبيرة بمناسبة عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا. خلال أعمال الشغب، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ، بينما ألقى متظاهرو الكتلة السوداء المتشددة الحجارة وأطلقوا قنابل حارقة وزجاجات مولوتوف وعبوات ناسفة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".
وقالت نقابة CGT إن نحو 2.3 مليون شخص انضموا إلى مظاهرات عيد العمال، ونزل 550 ألف شخص إلى شوارع باريس، فيما سجلت وزارة الداخلية 700 ألف متظاهر على مستوى البلاد و 112 ألفا في العاصمة.
يشار إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق في 14 أبريل/ نيسان الماضي، على المادة الرئيسية لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، والتي من شأنها رفع سن التقاعد تدريجيًا في فرنسا من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.
وقد أثار القرار رد فعل قوي، ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع، حيث تم بالفعل تنظيم ما يصل إلى 12 مظاهرة على مستوى البلاد، مع العديد من الاحتجاجات التي نظمتها النقابات وجذبت أكثر من مليون مؤيد في جميع أنحاء فرنسا.