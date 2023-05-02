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وزير النقل السعودي يزور سيئول لتوقيع مذكرتي تفاهم مع كوريا الجنوبية
وزير النقل السعودي يزور سيئول لتوقيع مذكرتي تفاهم مع كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة النقل والأراضي الكورية الجنوبية عن زيارة وزير النقل السعودي، صالح بن ناصرالجاسر، إلى سيئول، الأسبوع المقبل. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:50+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أكدت أن زيارة الجاسر تأتي ردا لزيارة "وفد حكومي لدعم الشركات الكورية الى المملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي".الزيارة التي ستكون وفقا للبيان من 8: 10 من مايو/أيار الجاري، من المقرر أن يشارك خلالها في عرض متجول كوري سعودي، "لتعريف القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركات الكورية في سيئول".وأوضح أن الوزير السعودي "يخطط لزيارة متحف سامسونغ للابداع، ثم يناقش مع وزارة المحيطات والثروة السمكية في بوسان سبل التعاون في مجال النقل البحري والميناء".طالع أيضا: زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-السعودي-يزور-كوريا-الجنوبية-لأول-مرةوسط-رغبة-المملكة-في-امتلاك-نظام-صواريخ-أرض---جو-1074424347.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السعودية اليوم, السعودية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير النقل السعودي يزور سيئول لتوقيع مذكرتي تفاهم مع كوريا الجنوبية

13:50 GMT 02.05.2023
© Photo / unsplash/aboodi vesakaranالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Photo / unsplash/aboodi vesakaran
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أعلنت وزارة النقل والأراضي الكورية الجنوبية عن زيارة وزير النقل السعودي، صالح بن ناصرالجاسر، إلى سيئول، الأسبوع المقبل.
ووفق بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أكدت أن زيارة الجاسر تأتي ردا لزيارة "وفد حكومي لدعم الشركات الكورية الى المملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي".
وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، ونظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في حفل ترحيب بوزارة الدفاع في سيئول، 7 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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الزيارة التي ستكون وفقا للبيان من 8: 10 من مايو/أيار الجاري، من المقرر أن يشارك خلالها في عرض متجول كوري سعودي، "لتعريف القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركات الكورية في سيئول".

وقال البيان إن زيارة المسؤول السعودي من المتوقع أن يتم خلالها التوقيع على مذكرتين للتفاهم بين البلدين، "في المركبات المستقبلية والطرق خلال العرض المتجول المخطط لعقده يوم التاسع من الشهر الجاري".

وأوضح أن الوزير السعودي "يخطط لزيارة متحف سامسونغ للابداع، ثم يناقش مع وزارة المحيطات والثروة السمكية في بوسان سبل التعاون في مجال النقل البحري والميناء".
طالع أيضا: زيادة حجم التجارة بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ45% خلال 2021
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