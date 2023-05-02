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https://sputnikarabic.ae/20230502/وكالة-استنفار-في-سجن-عوفر-الإسرائيلي-وإصابات-بالغاز-في-صفوف-الأسرى-بعد-وفاة-خضر-عدنان-1076546275.html
وكالة: استنفار في سجن عوفر الإسرائيلي وإصابات بالغاز في صفوف الأسرى بعد وفاة خضر عدنان
وكالة: استنفار في سجن عوفر الإسرائيلي وإصابات بالغاز في صفوف الأسرى بعد وفاة خضر عدنان
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، باستنفار وتوتر في سجن عوفر الإسرائيلي، واندلاع "مواجهات بين الأسرى والحراس"، أسفرت عن إصابات... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T06:55+0000
2023-05-02T07:02+0000
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ونقلت "وفا"، عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أن "حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن عوفر قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله".وأضافت أن التوتر ساد "بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان".وأطلقت إدارة السجن قنابل الغاز تجاه الأسرى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، وفق المصدر ذاته.وقرر "الأسرى إرجاع جميع الوجبات وإغلاق جميع الأقسام طوال النهار".وسجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، ومقام على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات الفلسطينيتين، غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتحقيق في "جريمة إعدام الأسير عدنان خضر" القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".
https://sputnikarabic.ae/20230502/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بالتحقيق-في-جريمة-إعدام-الأسير-عدنان-خضر-1076545146.html
https://sputnikarabic.ae/20230502/الجهاد-وحماس-يحملان-إسرائيل-المسؤولية-الكاملة-عن-وفاة-خضر-عدنان-في-سجونها-1076544247.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وكالة: استنفار في سجن عوفر الإسرائيلي وإصابات بالغاز في صفوف الأسرى بعد وفاة خضر عدنان

06:55 GMT 02.05.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 02.05.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDفلسطينيون يدعمون الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 80 يوما قبل ايام من وفاته
فلسطينيون يدعمون الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 80 يوما قبل ايام من وفاته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، باستنفار وتوتر في سجن عوفر الإسرائيلي، واندلاع "مواجهات بين الأسرى والحراس"، أسفرت عن إصابات بالغاز عقب إعلان وفاة الأسير عدنان خضر، المضرب عن الطعام منذ نحو 3 أشهر.
ونقلت "وفا"، عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أن "حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن عوفر قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله".
وأضافت أن التوتر ساد "بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان".
وأطلقت إدارة السجن قنابل الغاز تجاه الأسرى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، وفق المصدر ذاته.
وقرر "الأسرى إرجاع جميع الوجبات وإغلاق جميع الأقسام طوال النهار".
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في "جريمة إعدام الأسير عدنان خضر"
06:04 GMT
وسجن عوفر مخصص للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، ومقام على أراضي بلدة بيتونيا وأراضي قرية رافات الفلسطينيتين، غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عدنان "وجد غائبًا عن الوعي في زنزانته، بعد دخوله اليوم الـ87 من إضرابه عن الطعام، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة".
فلسطينيون يدعمون الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي منذ 80 يوما قبل ايام من وفاته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
"الجهاد" و"حماس" يحملان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان في سجونها
05:34 GMT
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بإطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، عقب الإعلان عن وفاة خضر عدنان في السجون الإسرائيلية.
واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتحقيق في "جريمة إعدام الأسير عدنان خضر" القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".
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