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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/-القوات-الأوكرانية-تفقد-نحو-300-جندي-مع-عتادهم-على-محور-دونيتسك---1076570640.html
القوات الأوكرانية تفقد نحو 300 جندي مع عتادهم على محور دونيتسك
القوات الأوكرانية تفقد نحو 300 جندي مع عتادهم على محور دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني اليوم الماضي، على محور دونيتسك، بلغ 290 عسكريًا ومرتزقا أجنبيا، فضلاً عن 12 قطعة من... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T13:45+0000
2023-05-02T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية
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أوضحت الوزارة أن القوات الروسية تواصل تدمير العدو في اتجاه دونيتسك غرب أرتيوموفسك.بالإضافة إلى ذلك، قامت الطائرات والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية" بمهاجمة العدو في منطقة تشاسوفيار وبوغدانوفك وغريغوروفك.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق إلى أنه "نتيجة لضربات على محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230502/صواريخ-الدفاعات-الروسية-تنسف-3-مقاتلات-أوكرانية-1076567430.html
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رصد عسكري, وزارة الدفاع الروسية
رصد عسكري, وزارة الدفاع الروسية

القوات الأوكرانية تفقد نحو 300 جندي مع عتادهم على محور دونيتسك

13:45 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني اليوم الماضي، على محور دونيتسك، بلغ 290 عسكريًا ومرتزقا أجنبيا، فضلاً عن 12 قطعة من المعدات العسكرية.
أوضحت الوزارة أن القوات الروسية تواصل تدمير العدو في اتجاه دونيتسك غرب أرتيوموفسك.

وأضافت وزارة الدفاع أن "ما يصل الى 290 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات فضلا عن مدافع هاوتزر د-20 دمرت خلال اليوم الماضي، في هذا المحور".

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بالإضافة إلى ذلك، قامت الطائرات والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية" بمهاجمة العدو في منطقة تشاسوفيار وبوغدانوفك وغريغوروفك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان سابق إلى أنه "نتيجة لضربات على محطة سكة حديد بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير ما يصل إلى 200 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية".
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