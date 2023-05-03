https://sputnikarabic.ae/20230503/آثار-مصر-القديمة-بين-انتظار-افتتاح-المتحف-المصري-القديم-والتكدس-في-المخازن-واستعادتها-من-الخارج---1076626321.html
آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج
آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج
تنتظر الكثير من الأوساط العالمية المهتمة بالآثار افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم والذي يقع قرب منطقة الأهرامات، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية،... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:06+0000
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آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج
وقد ترددت أنباء حول موعد الافتتاح ليكون في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كموعد نهائي للافتتاح، لكن هناك أنباء أخرى حول التأجيل للعام القادم .في حديثه إلى "لقاء سبوتنيك"، قال د. مجدي شاكر، كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار، "إن نسبة الإنشاءات اكتملت في المتحف الكبير لكن هناك بعض قاعات العرض لم تكتمل وحاليا هناك عمليات افتتاح تجريبي حيث يمكن للجمهور زيارة المتحف لرؤية بعض الأماكن مثل القاعة المفتوحة ومشاهدة بعض التماثيل لكن الافتتاح الرسمي لن يتم حتى العام القادم حتى تجهيز كل شيء ومنها الطرق المؤدية للمتحف لأنه سسيكون افتتاح عالمي يشارك فيه العديد من الرؤساء حول العالم".وأشار شاكر إلى أن هذا الصرح لن يكون مجرد متحفا للآثار فقط بل سيتضمن عروضا ثقافية وسينمائية بجانب أماكن الترفيه والمطاعم والكافيهات التي بنيت حول المكان لكي يستمتع الزوار بكل شيء في هذا المكان التاريخي الكبير.وقالت دكتورة إيناس الشافعي، أستاذة اللغة والديانة المصرية القديمة، في حديثها لـ "لقاء سبوتنيك"، إن المتحف اكتمل بنسبة قد تصل إلى 98%".وأضافت د. إيناس أنه "رغم حجم المتحف الكبير الذي سوف يضم آلاف القطع الأثرية إلا أنه لا يمكن احتواء جميع القطع الأثرية المصرية الموجودة في المخازن بالاضافة إلى الاكتشافات الجديدة المستمرة للآثار المصرية والمومياوات التي يتم اكتشافها".واقترحت د. إيناس أن "تظل المومياوات في أماكنها بعد اكتشافها إلا إذا كانت فريدة من نوعها كما قالت إنه يمكن لكل منطقة أن تكون متحف خاص مفتوح بذاته لكي يمكن استيعاب هذا العدد الكبير من الآثار المصرية دون أن تذهب إلى المخازن".
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أخبار مصر الآن, مصر, аудио, لقاء سبوتنيك
أخبار مصر الآن, مصر, аудио, لقاء سبوتنيك
آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج
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تنتظر الكثير من الأوساط العالمية المهتمة بالآثار افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم والذي يقع قرب منطقة الأهرامات، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وتأمل الحكومة المصرية أن يعزز المنتج السياحي للبلاد، ويدعم القطاع المدرّ للعملة الصعبة، الذي عانى من اضطراباتٍ داخلية وخارجية خلال العقد الأخير.
وقد ترددت أنباء حول موعد الافتتاح ليكون في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كموعد نهائي للافتتاح، لكن هناك أنباء أخرى حول التأجيل للعام القادم .
وقد صمم المتحف ليعرض أكبر مجموعة متكاملة في العالم من الآثار المصرية
القديمة ويعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة التي يرجع تاريخها لآلاف السنين، ويعكس التنوع في التاريخ والثقافة المصرية، ويقدم تجربة رائعة ومبدعة للزائرين.
في حديثه إلى "لقاء سبوتنيك"، قال د. مجدي شاكر، كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار
، "إن نسبة الإنشاءات اكتملت في المتحف الكبير لكن هناك بعض قاعات العرض لم تكتمل وحاليا هناك عمليات افتتاح تجريبي حيث يمكن للجمهور زيارة المتحف لرؤية بعض الأماكن مثل القاعة المفتوحة ومشاهدة بعض التماثيل لكن الافتتاح الرسمي لن يتم حتى العام القادم حتى تجهيز كل شيء ومنها الطرق المؤدية للمتحف لأنه سسيكون افتتاح عالمي يشارك فيه العديد من الرؤساء حول العالم".
وأضاف د.مجدي أن فكرة المتحف المصري الكبير قديمة لأن آثار مصر كثيرة حيث يوجد لدينا 38 مخزن آثار بجانب مخازن المتاحف وهو ما استدعى بناء هذا المتحف الضخم الذي بني على مساحة 117 فدان، ويضم المتحف مراكز لترميم الآثار والتدريب على عمليات الترميم أيضا بعد أن اكتسب مرممي الآثار الذين عملوا على جمع العدد الضخم من الآثار المصرية في هذا المتحف خبرة عظيمة.
وأشار شاكر إلى أن هذا الصرح لن يكون مجرد متحفا للآثار فقط بل سيتضمن عروضا ثقافية وسينمائية بجانب أماكن الترفيه والمطاعم والكافيهات التي بنيت حول المكان لكي يستمتع الزوار بكل شيء في هذا المكان التاريخي الكبير.
وقالت دكتورة إيناس الشافعي، أستاذة اللغة والديانة المصرية القديمة، في حديثها لـ "لقاء سبوتنيك"، إن المتحف اكتمل بنسبة قد تصل إلى 98%".
وأشارت إلى أن "تأجيل الافتتاح أكثر من مرة ليس بسبب عدم اكتمال المتحف لكن بسبب الأحداث العالمية التي تعوق اكتمال الحدث بصورة تليق به فهناك حروب وأحداث مؤسفة حالية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على إقبال الناس من العالم كله على الحضور والاستمتاع بهذا الصرح الكبير".
وأضافت د. إيناس أنه "رغم حجم المتحف الكبير
الذي سوف يضم آلاف القطع الأثرية إلا أنه لا يمكن احتواء جميع القطع الأثرية المصرية الموجودة في المخازن بالاضافة إلى الاكتشافات الجديدة المستمرة للآثار المصرية والمومياوات التي يتم اكتشافها".
واقترحت د. إيناس أن "تظل المومياوات في أماكنها بعد اكتشافها إلا إذا كانت فريدة من نوعها كما قالت إنه يمكن لكل منطقة أن تكون متحف خاص مفتوح بذاته لكي يمكن استيعاب هذا العدد الكبير من الآثار المصرية دون أن تذهب إلى المخازن".