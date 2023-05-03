https://sputnikarabic.ae/20230503/آثار-مصر-القديمة-بين-انتظار-افتتاح-المتحف-المصري-القديم-والتكدس-في-المخازن-واستعادتها-من-الخارج---1076626321.html

آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج

آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج

تنتظر الكثير من الأوساط العالمية المهتمة بالآثار افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم والذي يقع قرب منطقة الأهرامات، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية،... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T14:06+0000

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3~5 Sputnik Interview آثار مصر القديمة بين انتظار افتتاح المتحف المصري القديم والتكدس في المخازن واستعادتها من الخارج

وقد ترددت أنباء حول موعد الافتتاح ليكون في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، كموعد نهائي للافتتاح، لكن هناك أنباء أخرى حول التأجيل للعام القادم .في حديثه إلى "لقاء سبوتنيك"، قال د. مجدي شاكر، كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار، "إن نسبة الإنشاءات اكتملت في المتحف الكبير لكن هناك بعض قاعات العرض لم تكتمل وحاليا هناك عمليات افتتاح تجريبي حيث يمكن للجمهور زيارة المتحف لرؤية بعض الأماكن مثل القاعة المفتوحة ومشاهدة بعض التماثيل لكن الافتتاح الرسمي لن يتم حتى العام القادم حتى تجهيز كل شيء ومنها الطرق المؤدية للمتحف لأنه سسيكون افتتاح عالمي يشارك فيه العديد من الرؤساء حول العالم".وأشار شاكر إلى أن هذا الصرح لن يكون مجرد متحفا للآثار فقط بل سيتضمن عروضا ثقافية وسينمائية بجانب أماكن الترفيه والمطاعم والكافيهات التي بنيت حول المكان لكي يستمتع الزوار بكل شيء في هذا المكان التاريخي الكبير.وقالت دكتورة إيناس الشافعي، أستاذة اللغة والديانة المصرية القديمة، في حديثها لـ "لقاء سبوتنيك"، إن المتحف اكتمل بنسبة قد تصل إلى 98%".وأضافت د. إيناس أنه "رغم حجم المتحف الكبير الذي سوف يضم آلاف القطع الأثرية إلا أنه لا يمكن احتواء جميع القطع الأثرية المصرية الموجودة في المخازن بالاضافة إلى الاكتشافات الجديدة المستمرة للآثار المصرية والمومياوات التي يتم اكتشافها".واقترحت د. إيناس أن "تظل المومياوات في أماكنها بعد اكتشافها إلا إذا كانت فريدة من نوعها كما قالت إنه يمكن لكل منطقة أن تكون متحف خاص مفتوح بذاته لكي يمكن استيعاب هذا العدد الكبير من الآثار المصرية دون أن تذهب إلى المخازن".

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