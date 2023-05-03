https://sputnikarabic.ae/20230503/أردوغان-الانتخابات-المقبلة-ستكون-الخطوة-الأولى-لمثل-تركيا-القوية-1076629465.html
أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون الخطوة الأولى لمثل تركيا القوية
أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون الخطوة الأولى لمثل تركيا القوية
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/ أيار الجاري ستكون أول خطوة لمثل تركيا القوية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T15:36+0000
2023-05-03T15:36+0000
2023-05-03T15:36+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته في تجمع جماهيري لمؤيديه في ولاية ريزة، بحسب وكالة "الأناضول".وحث الرئيس التركي جميع المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع في 14 مايو للتصويت في هذه الانتخابات.وقال إن الحكومات التي شكلها حزبه (العدالة والتنمية) أنجزت خلال 21 عاما مشروعات لم تتمكن الحكومات التي تشكلت خلال العقود السبعة السابقة من إنجازها.واستعرض أردوغان عبر شاشات عملاقة مجموعة من المشروعات التي نفذتها حكومات الحزب منذ العام 2002.وتعهد الرئيس التركي بتنفيذ المزيد من المشروعات العملاقة في حال تمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.ويعد مراقبون الانتخابات التركية المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/تركيا-تعلن-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الأرمينية-1076597577.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, الأخبار
أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون الخطوة الأولى لمثل تركيا القوية
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/ أيار الجاري ستكون أول خطوة لمثل تركيا القوية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته في تجمع جماهيري لمؤيديه في ولاية ريزة، بحسب وكالة
"الأناضول".
وحث الرئيس التركي
جميع المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع في 14 مايو للتصويت في هذه الانتخابات.
وقال إن الحكومات التي شكلها حزبه (العدالة والتنمية) أنجزت خلال 21 عاما مشروعات لم تتمكن الحكومات التي تشكلت خلال العقود السبعة السابقة من إنجازها.
واستعرض أردوغان عبر شاشات عملاقة مجموعة من المشروعات التي نفذتها حكومات الحزب منذ العام 2002.
وتعهد الرئيس التركي بتنفيذ المزيد من المشروعات العملاقة في حال تمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعد مراقبون الانتخابات التركية
المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية.