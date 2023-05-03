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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/أسطول-المحيط-الهادئ-يرصد-غواصة-معادية-أثناء-رحلة-تدريبية--1076610429.html
أسطول المحيط الهادئ يرصد غواصة "معادية" أثناء رحلة تدريبية
أسطول المحيط الهادئ يرصد غواصة "معادية" أثناء رحلة تدريبية
رصد طاقم الطيران البحري من طراز "تي يو-142-إم3" التابع لأسطول المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، غواصة "عدو وهمي" في المحيط. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:59+0000
2023-05-03T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نفذ سلاح الجو التابع لأسطول المحيط الهادئ، في جزء من رحلات التدريب فوق المحيط، مناورات للتعامل مع الأجسام المعادية، وتم العثور على غواصة "وهمية للعدو" في منطقة التدريب.و عند رصد الغواصة عمل الطيارون فورًا على إجراء مسح باستخدام وسائل الكشف الرادارية والصوتية، واستقبال وتحليل المعلومات الواردة.وقالت الإدارة أنه بعد الكشف عن الغواصة "المعادية" اتخذ الطيارون الإجراءات اللازمة لتعقبها.وأضافت الإدارة: "بعد وصول السفينة إلى المنطقة التي توجد فيها غواصة "العدو"، قام طاقم الطائرة بنقل بيانات عن موقع الغواصة".وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من الرحلات التدريبية، اختبر طيارو الطيران البحري مهاراتهم في اجتياز دورة معينة وتماسك إجراءات الطاقم أثناء القيادة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/مقاتلات-روسية-تدمر-تجمع-احتياطيات-اللواء-110-الأوكراني-المنفصل-1076599449.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسطول المحيط الهادئ يرصد غواصة "معادية" أثناء رحلة تدريبية

09:59 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkivغواصة "كولبينو" من مشروع "بي-271" تعمل بالديزل والكهرباء خلال تدريب على العرض بمناسبة ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك الروسية
غواصة كولبينو من مشروع بي-271 تعمل بالديزل والكهرباء خلال تدريب على العرض بمناسبة ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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رصد طاقم الطيران البحري من طراز "تي يو-142-إم3" التابع لأسطول المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، غواصة "عدو وهمي" في المحيط.
نفذ سلاح الجو التابع لأسطول المحيط الهادئ، في جزء من رحلات التدريب فوق المحيط، مناورات للتعامل مع الأجسام المعادية، وتم العثور على غواصة "وهمية للعدو" في منطقة التدريب.

وذكرت الإدارة الصحفية للأسطول أن الطاقم رصد الغواصة و قام بنقل إحداثيات هذه الغواصة إلى سفن الإستطلاع التابعة للأسطول، كما قام بتوجيهها إلى الموقع.

و عند رصد الغواصة عمل الطيارون فورًا على إجراء مسح باستخدام وسائل الكشف الرادارية والصوتية، واستقبال وتحليل المعلومات الواردة.
وقالت الإدارة أنه بعد الكشف عن الغواصة "المعادية" اتخذ الطيارون الإجراءات اللازمة لتعقبها.
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09:05 GMT
وأضافت الإدارة: "بعد وصول السفينة إلى المنطقة التي توجد فيها غواصة "العدو"، قام طاقم الطائرة بنقل بيانات عن موقع الغواصة".
وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من الرحلات التدريبية، اختبر طيارو الطيران البحري مهاراتهم في اجتياز دورة معينة وتماسك إجراءات الطاقم أثناء القيادة.
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