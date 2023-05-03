https://sputnikarabic.ae/20230503/أضخم-5-ميزانيات-دفاع-في-أفريقيا-وترتيبها-عالميا-1076628575.html
أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا
أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا
يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023، بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:43+0000
2023-05-03T14:43+0000
2023-05-03T14:43+0000
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وتأتي الجزائر في المرتبة الأولى أفريقيا والـ 24 عالميا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 9.9 مليار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية.
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أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا
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يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023، بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم.
وتأتي الجزائر في المرتبة الأولى أفريقيا والـ 24 عالميا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 9.9 مليار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية.