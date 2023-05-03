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https://sputnikarabic.ae/20230503/أضخم-5-ميزانيات-دفاع-في-أفريقيا-وترتيبها-عالميا-1076628575.html
أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا
أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا
يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023، بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T14:43+0000
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وتأتي الجزائر في المرتبة الأولى أفريقيا والـ 24 عالميا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 9.9 مليار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا

14:43 GMT 03.05.2023
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يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للدول الأفريقية التي تمتلك أضخم ميزانيات الدفاع في 2023، بنحو 24 مليار دولار، ويشمل ذلك جيوشا يتم تصنيفها ضمن أقوى 36 جيشا في العالم.
وتأتي الجزائر في المرتبة الأولى أفريقيا والـ 24 عالميا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 9.9 مليار، بينما تأتي مصر في المرتبة الثانية.
أضخم 5 ميزانيات دفاع في أفريقيا وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي
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