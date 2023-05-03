https://sputnikarabic.ae/20230503/ألمانيا-وأوزبكستان-تتفقان-على-تنفيذ-مشاريع-بقيمة-9-مليارات-دولار-1076590580.html

ألمانيا وأوزبكستان تتفقان على تنفيذ مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار

ألمانيا وأوزبكستان تتفقان على تنفيذ مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار

أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، اليوم الأربعاء، أن أوزبكستان وألمانيا اتفقتا على تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية وتكنولوجية جديدة بقيمة 9... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

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التعاون الاقتصادي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "تم تقييم منتدى الأعمال المشترك الذي عقد خلال الزيارة بدرجة عالية، وتم التوصل إلى اتفاقيات حول تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية وتكنولوجية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار".وأشار الطرفان إلى مضاعفة حجم التجارة المتبادلة بين ألمانيا وأوزبكستان وعدد المشاريع المشتركة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في اقتصاد أوزبكستان 5.5 مليار دولار، 4 مليارات منها خلال السنوات القليلة الماضية.ومن أجل دعم مشاريع الشركات الألمانية في أوزبكستان، تم التوصل إلى اتفاق بشأن شراكة واسعة النطاق مع مصارف "كي إف دبل يو" و "دويتشه بنك" والجمعية الألمانية للتعاون الدولي.ويقوم الرئيس ميرزيوييف بزيارة إلى ألمانيا يومي 2 و 3 أيار/ مايو، ووفقا للمكتب الصحفي، فقد أجرى رئيس أوزبكستان يوم أمس الثلاثاء، محادثات مع المستشار الألماني، أولاف شولتز.

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