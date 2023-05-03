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https://sputnikarabic.ae/20230503/ألمانيا-وأوزبكستان-تتفقان-على-تنفيذ-مشاريع-بقيمة-9-مليارات-دولار-1076590580.html
ألمانيا وأوزبكستان تتفقان على تنفيذ مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار
ألمانيا وأوزبكستان تتفقان على تنفيذ مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار
أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، اليوم الأربعاء، أن أوزبكستان وألمانيا اتفقتا على تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية وتكنولوجية جديدة بقيمة 9... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T05:37+0000
2023-05-03T05:37+0000
العالم
التعاون الاقتصادي
رئيس أوزبكستان
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "تم تقييم منتدى الأعمال المشترك الذي عقد خلال الزيارة بدرجة عالية، وتم التوصل إلى اتفاقيات حول تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية وتكنولوجية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار".وأشار الطرفان إلى مضاعفة حجم التجارة المتبادلة بين ألمانيا وأوزبكستان وعدد المشاريع المشتركة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في اقتصاد أوزبكستان 5.5 مليار دولار، 4 مليارات منها خلال السنوات القليلة الماضية.ومن أجل دعم مشاريع الشركات الألمانية في أوزبكستان، تم التوصل إلى اتفاق بشأن شراكة واسعة النطاق مع مصارف "كي إف دبل يو" و "دويتشه بنك" والجمعية الألمانية للتعاون الدولي.ويقوم الرئيس ميرزيوييف بزيارة إلى ألمانيا يومي 2 و 3 أيار/ مايو، ووفقا للمكتب الصحفي، فقد أجرى رئيس أوزبكستان يوم أمس الثلاثاء، محادثات مع المستشار الألماني، أولاف شولتز.
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العالم, التعاون الاقتصادي, رئيس أوزبكستان, أخبار ألمانيا
العالم, التعاون الاقتصادي, رئيس أوزبكستان, أخبار ألمانيا

ألمانيا وأوزبكستان تتفقان على تنفيذ مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار

05:37 GMT 03.05.2023
© Sputnik رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
 رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
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أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، اليوم الأربعاء، أن أوزبكستان وألمانيا اتفقتا على تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية وتكنولوجية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "تم تقييم منتدى الأعمال المشترك الذي عقد خلال الزيارة بدرجة عالية، وتم التوصل إلى اتفاقيات حول تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية وتكنولوجية جديدة بقيمة 9 مليارات دولار".

وأشار الطرفان إلى مضاعفة حجم التجارة المتبادلة بين ألمانيا وأوزبكستان وعدد المشاريع المشتركة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في اقتصاد أوزبكستان 5.5 مليار دولار، 4 مليارات منها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف المكتب الإعلامي للرئيس الأوزبكي، أن الحديث يجري، خاصة عن التعاون في مجال الطاقة "الخضراء" والتعدين والكيماويات والصناعات الدوائية وتحديث البنية التحتية للنقل ورقمنة الزراعة والابتكارات.
ومن أجل دعم مشاريع الشركات الألمانية في أوزبكستان، تم التوصل إلى اتفاق بشأن شراكة واسعة النطاق مع مصارف "كي إف دبل يو" و "دويتشه بنك" والجمعية الألمانية للتعاون الدولي.
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وأضاف مكتب الخدمة الصحفية لميرزيوييف، أنه "تم الإعراب عن استعداد الحكومة الألمانية لزيادة دعم انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية، والتوقيع في أقرب وقت على اتفاقية لتعزيز الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
ويقوم الرئيس ميرزيوييف بزيارة إلى ألمانيا يومي 2 و 3 أيار/ مايو، ووفقا للمكتب الصحفي، فقد أجرى رئيس أوزبكستان يوم أمس الثلاثاء، محادثات مع المستشار الألماني، أولاف شولتز.
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