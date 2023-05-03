https://sputnikarabic.ae/20230503/إصابة-3-مدنيين-خلال-قصف-القوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076641884.html
إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح، يوم الأربعاء، في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T22:32+0000
2023-05-03T22:32+0000
2023-05-03T22:32+0000
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وذكرت الممثلية في قناتها على تليغرام أن "معلومات إضافية وردت إلى المركز المشترك ليوم 3 مايو/أيار، بشأن المدنيين الذين تعرضوا للإصابة في مدن الجمهورية، في حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك (على شارع أكاديميك بافلوف 71) تعرضت امرأة من مواليد 1967 ورجل من مواليد 1962 للإصابة بجروح، فيما تعرض رجل من مواليد 2001 لإصابة في المنطقة المفتوحة".ويقع حي بيتروفسكي في غرب مركز إداري جمهورية دونيتسك، وهو أبعد جزء عن المركز. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرض هذا الحي، بدءًا من خط التماس خلف مدينة مارينكا، بانتظام لقصف من قوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-76-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076641477.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
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أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح، يوم الأربعاء، في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق المتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية.
وذكرت الممثلية في قناتها على تليغرام أن "معلومات إضافية وردت إلى المركز المشترك ليوم 3 مايو/أيار، بشأن المدنيين الذين تعرضوا للإصابة في مدن الجمهورية، في حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك (على شارع أكاديميك بافلوف 71) تعرضت امرأة من مواليد 1967 ورجل من مواليد 1962 للإصابة بجروح، فيما تعرض رجل من مواليد 2001 لإصابة في المنطقة المفتوحة".
ويقع حي بيتروفسكي في غرب مركز إداري جمهورية دونيتسك، وهو أبعد جزء عن المركز. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرض هذا الحي، بدءًا من خط التماس خلف مدينة مارينكا، بانتظام لقصف من قوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.