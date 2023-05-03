عربي
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إصابة-3-مدنيين-خلال-قصف-القوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076641884.html
إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح، يوم الأربعاء، في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T22:32+0000
2023-05-03T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076217874_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_b5355964c1fe96dcfd8c0d82f920f8a9.jpg
وذكرت الممثلية في قناتها على تليغرام أن "معلومات إضافية وردت إلى المركز المشترك ليوم 3 مايو/أيار، بشأن المدنيين الذين تعرضوا للإصابة في مدن الجمهورية، في حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك (على شارع أكاديميك بافلوف 71) تعرضت امرأة من مواليد 1967 ورجل من مواليد 1962 للإصابة بجروح، فيما تعرض رجل من مواليد 2001 لإصابة في المنطقة المفتوحة".ويقع حي بيتروفسكي في غرب مركز إداري جمهورية دونيتسك، وهو أبعد جزء عن المركز. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرض هذا الحي، بدءًا من خط التماس خلف مدينة مارينكا، بانتظام لقصف من قوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-76-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076641477.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076217874_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_7ab16383930d4a8b67e4d1fb88e83746.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك

22:32 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أُصيب ثلاثة مدنيين بجروح، يوم الأربعاء، في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد المشترك والتنسيق المتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية.
وذكرت الممثلية في قناتها على تليغرام أن "معلومات إضافية وردت إلى المركز المشترك ليوم 3 مايو/أيار، بشأن المدنيين الذين تعرضوا للإصابة في مدن الجمهورية، في حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك (على شارع أكاديميك بافلوف 71) تعرضت امرأة من مواليد 1967 ورجل من مواليد 1962 للإصابة بجروح، فيما تعرض رجل من مواليد 2001 لإصابة في المنطقة المفتوحة".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 76 مرة خلال اليوم الماضي
21:51 GMT
ويقع حي بيتروفسكي في غرب مركز إداري جمهورية دونيتسك، وهو أبعد جزء عن المركز. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك استقلالها عن كييف، تعرض هذا الحي، بدءًا من خط التماس خلف مدينة مارينكا، بانتظام لقصف من قوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала