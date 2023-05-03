https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-أمريكا-تعاني-من-الضعف-العسكري-أمام-روسيا--1076623679.html

إعلام: "الترسانة الأمريكية" في حالة يرثى لها ولا تستطيع مواجهة حرب مع الصين أو روسيا

إعلام: "الترسانة الأمريكية" في حالة يرثى لها ولا تستطيع مواجهة حرب مع الصين أو روسيا

نشرت وكالات غربية تقارير أفادت بأن الصراع في أوكرانيا أظهر للعالم ضعف الصناعة العسكرية الأمريكية، وخروجها من صورة "المصنع المخيف إلى العاجز". 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T13:17+0000

2023-05-03T13:17+0000

2023-05-03T13:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

رصد عسكري

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قال الكاتب الأمريكي هال براندز، إن الصراع في أوكرانيا أظهر للعالم ضعف الصناعة العسكرية الأمريكية والتي يمكن أن تستغلها الصين.وأعرب الكاتب عن أسفه من حقيقة أن الدولة الأمريكية قد تحولت من قوة منتجة للأسلحة بكميات كبيرة إلى دولة بالكاد تستطيع دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا.واعتبر الكاتب أن استراتيجية واشنطن لإنتاج أسلحة عالية التقنية بكميات صغيرة تعد مؤشرا على تراجع سيطرة الولايات المتحدة على قطاع صناعة الصلاح بشكل أو بآخر.وحسب الصحفي، تفاقمت هذه المشكلة بسبب الصراع في أوكرانيا، حيث تستخدم أوكرانيا الأسلحة الأمريكية بسرعة كبيرة، لكن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تصنيع بدائل لها بالسرعة المطلوبة.ويتابع براندز بأنه إذا لم تحل واشنطن مشكلتها في الصناعه العسكرية، فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على منع الصين من بدء حرب مع أمريكا، ولن تكون قادرة على الفوز بها.وخلص الكاتب هال براندز في مقال له في "بلومبرغ"، إلى أن "الولايات المتحدة يمكن أن تخسر الحرب ضد دولة تتحدى النفوذ الأمريكي في غرب المحيط الهادئ وحول العالم".ونشرت وكالات غربية تقارير في وقت سابق أشارت فيها إلى أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يعاني من نقص في المنافسة وتراجع النمو، وهو أمر ضروري للولايات المتحدة لتكون جاهزة للانخراط في صراعات عسكرية كبيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230503/صواريخ-روسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-في-سومي--1076621730.html

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العالم, رصد عسكري