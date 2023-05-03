https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-اتفاق-بين-إسرائيل-والفصائل-الفلسطينية-في-غزة-على-وقف-لإطلاق-النار-1076589063.html

إعلام: اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على وقف لإطلاق النار

إعلام: اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على وقف لإطلاق النار

توصلت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت المصادر: "اتفقت إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة على وقف إطلاق النار في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء".وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه "بجهود من الشخصيات الرسمية في مصر وقطر والأمم المتحدة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار من جديد في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 22 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى اعتراض 4 منها. وقال في بيان، إنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، واعترضت القبة الحديدية 4 قذائف بينما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مناطق في قطاع غزة بالدبابات، على خلفية إطلاق 3 صواريخ من غزة صباح الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إثر وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب متواصل عن الطعام لنحو 3 شهور.واعتقل خضر عدنان، وهو من سكان جنين شمالي الضفة الغربية، في 5 فبراير/ شباط الماضي، من قبل قوات الأمن الإسرائيلية للمرة الثالثة عشر في حياته، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية ودعم الإرهاب والتحريض"، ومنذ ذلك الحين أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.وحمّلت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" الفلسطينيتان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة خضر عدنان (44 عاما)، كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في أسباب وفاته.

https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-مواقع-في-قطاع-غزة--1076586853.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي