https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للتعامل-مع-أي-قذائف-يتم-إطلاقها-من-لبنان-1076619431.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع أي قذائف يتم إطلاقها من لبنان
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع أي قذائف يتم إطلاقها من لبنان
يستعد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع أي نوع من القذائف التي يمكن إطلاقها من لبنان في اتجاه إسرائيل. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:17+0000
2023-05-03T12:17+0000
2023-05-03T12:17+0000
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جاء ذلك حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه.وقال المصدر إنه لا توجد معلومات محددة حول إمكانية إطلاق قذائف على إسرائيل من لبنان.وتابع: "لكن إذا قررت حركة حماس في لبنان أن تنضم إلى أصدقائها في غزة، فإن هناك استعدادت إسرائيلية للتعامل مع ذلك".ولفت الموقع إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أصدر تصريحات بعد تقييم الوضع الأمني إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة اليوم.ولفت الموقع إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة بعد عدة ساعات من الهدوء، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من القذائف التي تم إطلاقها من القطاع تجاه إسرائيل، حيث سقط بعضها قرب السياج الحدودي.
https://sputnikarabic.ae/20230430/موقع-عبري-خلافات-إسرائيلية-بشأن-إطلاق-الصواريخ-من-لبنان-1076480275.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع أي قذائف يتم إطلاقها من لبنان
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يستعد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع أي نوع من القذائف التي يمكن إطلاقها من لبنان في اتجاه إسرائيل.
جاء ذلك حسبما ذكر
موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه.
وقال المصدر إنه لا توجد معلومات محددة حول إمكانية إطلاق قذائف على إسرائيل
من لبنان.
وتابع: "لكن إذا قررت حركة حماس في لبنان أن تنضم إلى أصدقائها في غزة، فإن هناك استعدادت إسرائيلية
للتعامل مع ذلك".
ولفت الموقع إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أصدر تصريحات بعد تقييم الوضع الأمني إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة اليوم.
وقال غالانت: "سنتصرف بقوة وحزم لمواجهة أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".
ولفت الموقع إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة بعد عدة ساعات من الهدوء، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من القذائف التي تم إطلاقها من القطاع تجاه إسرائيل، حيث سقط بعضها قرب السياج الحدودي
.