https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-زيلينسكي-يغادر-أوكرانيا-متوجها-إلى-هولندا-1076641199.html
إعلام: زيلينسكي يغادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا
إعلام: زيلينسكي يغادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا
ذكرت وسائل الإعلام هولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T21:30+0000
2023-05-03T21:30+0000
2023-05-03T21:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg
وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو) وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad الهولندية.ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي يوم الخميس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة لأوكرانيا".وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: زيلينسكي يغادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا
21:30 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 21:37 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام هولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غادر أوكرانيا متوجها إلى هولندا.
وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو) وفقًا لصحيفة
Algemeen Dagblad الهولندية.
ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي يوم الخميس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة لأوكرانيا".
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف
، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.