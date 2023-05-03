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https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-شرطة-برلين-تجهز-قناصين-استعدادا-لزيارة-زيلينسكي--1076623123.html
إعلام: شرطة برلين تجهز قناصين استعدادا لزيارة زيلينسكي
إعلام: شرطة برلين تجهز قناصين استعدادا لزيارة زيلينسكي
أفادت صحيفة ألمانية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يزور ألمانيا، في13 مايو/أيار الجاري، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:04+0000
2023-05-03T13:04+0000
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وذكرت صحيفة ألمانية، سيزور فلاديمير زيلينسكي برلين بدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس، وتتخذ شرطة المدينة إجراءات أمنية مشددة.وبحسب الصحيفة، فإن "من المتوقع أن يهبط زيلينسكي في الجزء العسكري من مطار برلين في العاصمة، وبعد ذلك سيقيم في فندق ريتز كارلتون. سيتم تقديم أعلى مستوى من الأمن حول ساحة بوتسدام، حيث يقع الفندق. يتم التخطيط لعملية مشتركة مع الشرطة والقناصة وكلاب المتفجرات، لتأمين المنطقة".وأفادت صحيفية "tagesspiege"، سيتوجه زيلينسكي بطائرة هليكوبتر إلى آخن لمنح جائزة شارلمان، التي تُمنح سنويا للإسهام في توحيد أوروبا.يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: شرطة برلين تجهز قناصين استعدادا لزيارة زيلينسكي

13:04 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE / الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE /
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أفادت صحيفة ألمانية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يزور ألمانيا، في13 مايو/أيار الجاري، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة ألمانية، سيزور فلاديمير زيلينسكي برلين بدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس، وتتخذ شرطة المدينة إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب الصحيفة، فإن "من المتوقع أن يهبط زيلينسكي في الجزء العسكري من مطار برلين في العاصمة، وبعد ذلك سيقيم في فندق ريتز كارلتون. سيتم تقديم أعلى مستوى من الأمن حول ساحة بوتسدام، حيث يقع الفندق. يتم التخطيط لعملية مشتركة مع الشرطة والقناصة وكلاب المتفجرات، لتأمين المنطقة".

في 14 مايو، سيستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي خلال حفل تكريم عسكري، وبعد ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا، بالإضافة إلى التحدث مع الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

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وأفادت صحيفية "tagesspiege"، سيتوجه زيلينسكي بطائرة هليكوبتر إلى آخن لمنح جائزة شارلمان، التي تُمنح سنويا للإسهام في توحيد أوروبا.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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