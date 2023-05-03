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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-خمس-مناطق-أوكرانية-1076642232.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
أعلنت، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في خمس مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T23:00+0000
2023-05-03T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيرنيهيف وسومي وذلك في الساعة 1:14 بتوقيت موسكو، وبعد الساعة 1:35 تم تمديد الإعلان عن حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق خاركيف ودينيبروبتروفسك وبولتافا.ووفقًا للخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق دونيتسك الشعبية والمناطق التابعة التي تسيطرعليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إصابة-3-مدنيين-خلال-قصف-القوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076641884.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية

23:00 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 23:07 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في خمس مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيرنيهيف وسومي وذلك في الساعة 1:14 بتوقيت موسكو، وبعد الساعة 1:35 تم تمديد الإعلان عن حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق خاركيف ودينيبروبتروفسك وبولتافا.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 3 مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
22:32 GMT
ووفقًا للخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق دونيتسك الشعبية والمناطق التابعة التي تسيطرعليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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