https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-خمس-مناطق-أوكرانية-1076642232.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
أعلنت، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في خمس مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T23:00+0000
2023-05-03T23:00+0000
2023-05-03T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيرنيهيف وسومي وذلك في الساعة 1:14 بتوقيت موسكو، وبعد الساعة 1:35 تم تمديد الإعلان عن حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق خاركيف ودينيبروبتروفسك وبولتافا.ووفقًا للخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق دونيتسك الشعبية والمناطق التابعة التي تسيطرعليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إصابة-3-مدنيين-خلال-قصف-القوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076641884.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية
23:00 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 23:07 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في خمس مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيرنيهيف وسومي وذلك في الساعة 1:14 بتوقيت موسكو، وبعد الساعة 1:35 تم تمديد الإعلان عن حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق خاركيف ودينيبروبتروفسك وبولتافا.
ووفقًا للخريطة، تم إعلان حالة التأهب الجوي أيضًا في مناطق دونيتسك الشعبية والمناطق التابعة التي تسيطرعليها أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.