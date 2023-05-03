https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-1076642442.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في كييف، وفقًا لبيانات خريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T23:34+0000
2023-05-03T23:34+0000
2023-05-03T23:38+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة الإنذار في الساعة 2:21 صباحًا بتوقيت موسكو. وسبق أن تم إعلان حالة الإنذار الجوي في مناطق كييف، كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، دنيبروبيتروفسك، وبولتاف في أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-خمس-مناطق-أوكرانية-1076642232.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف
23:34 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 23:38 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في كييف، وفقًا لبيانات خريطة الوزارة الأوكرانية للتحول الرقمي عبر الإنترنت.
ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إعلان حالة الإنذار في الساعة 2:21 صباحًا بتوقيت موسكو. وسبق أن تم إعلان حالة الإنذار الجوي
في مناطق كييف، كيروفوهراد، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، دنيبروبيتروفسك، وبولتاف في أوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.