https://sputnikarabic.ae/20230503/استطلاع-رأي-جديد-يظهر-تفوق-أردوغان-على-كليجدار-أوغلو-1076591401.html
استطلاع رأي جديد يظهر تفوق أردوغان على كليجدار أوغلو
استطلاع رأي جديد يظهر تفوق أردوغان على كليجدار أوغلو
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الأبحاث "أوبتيمار"، حصول الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على 51.4% من الأصوات، ومنافسه مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو على نسبة... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T06:07+0000
2023-05-03T06:07+0000
2023-05-03T06:12+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
كمال كليجدار أوغلو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101431/62/1014316228_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_f34e9dbff7d797efd72e6c461684e21d.jpg
وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الاستطلاع شمل 3005 أشخاص، في الفترة من 25 إلى 28 أبريل/ نيسان، مشيرة أن "كلا المرشحين في صعود في الأيام الـ 10 الماضية".ولفتت الصحيفة إلى أن التوقعات الخاصة بالانتخابات تنبع من أنه ستكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.وبدأ، الخميس الماضي، الناخبين في الخارج بالتصويت للانتخابات الرئاسية التركية، والذي يعد مؤشرا مهمًا للنتيجة النهائية. وتستمر عملية التصويت على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 مايو.وينافس أردوغان (69 عاما) في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين، بينهم خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو مرشح تحالف مكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، ورئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.
https://sputnikarabic.ae/20180601/تركيا-الانتخابات-التركية-أردوغان-1032776128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101431/62/1014316228_172:0:2828:1992_1920x0_80_0_0_2948945f60c3093386281408f5d985dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, كمال كليجدار أوغلو
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, كمال كليجدار أوغلو
استطلاع رأي جديد يظهر تفوق أردوغان على كليجدار أوغلو
06:07 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 06:12 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الأبحاث "أوبتيمار"، حصول الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على 51.4% من الأصوات، ومنافسه مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو على نسبة 48.6%.
وأفادت وسائل إعلام تركية
، بأن الاستطلاع شمل 3005 أشخاص، في الفترة من 25 إلى 28 أبريل/ نيسان، مشيرة أن "كلا المرشحين في صعود في الأيام الـ 10 الماضية".
ولفتت الصحيفة إلى أن التوقعات الخاصة بالانتخابات تنبع من أنه ستكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.
وبدأ، الخميس الماضي، الناخبين في الخارج بالتصويت للانتخابات الرئاسية التركية
، والذي يعد مؤشرا مهمًا للنتيجة النهائية. وتستمر عملية التصويت على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 مايو.
وينافس أردوغان (69 عاما) في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين، بينهم خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو مرشح تحالف مكون من 6 أحزاب معارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وأردوغان
هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، ورئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.