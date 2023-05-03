https://sputnikarabic.ae/20230503/اشتعال-خزان-مواد-نفطية-بإقليم-كراسنودار-الروسي-دون-وقوع-إصابات--1076588700.html

اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات

اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات

اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي بإقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T01:56+0000

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وقال كوندراتيف عبر قناة تلغرام: "اندلع خزان وقود في قرية فولنا في منطقة تيمريوكسكي. تم تصنيف الحريق بأنه أعلى درجات التعقيد. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد قتلى أو جرحى".وأشار كوندراتيف إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المنطقة المجاورة، وشدد كوندراتيف على أنه يتم القيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار الحريق.

https://sputnikarabic.ae/20220421/روسيا-ارتفاع-عدد-قتلى-الحريق-في-مبنى-معهد-تفير-للأبحاث-إلى-7-أشخاص-1061462309.html

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