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https://sputnikarabic.ae/20230503/اشتعال-خزان-مواد-نفطية-بإقليم-كراسنودار-الروسي-دون-وقوع-إصابات--1076588700.html
اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات
اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات
اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي بإقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T01:56+0000
2023-05-03T02:01+0000
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وقال كوندراتيف عبر قناة تلغرام: "اندلع خزان وقود في قرية فولنا في منطقة تيمريوكسكي. تم تصنيف الحريق بأنه أعلى درجات التعقيد. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد قتلى أو جرحى".وأشار كوندراتيف إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المنطقة المجاورة، وشدد كوندراتيف على أنه يتم القيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20220421/روسيا-ارتفاع-عدد-قتلى-الحريق-في-مبنى-معهد-تفير-للأبحاث-إلى-7-أشخاص-1061462309.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم العربي

اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات

01:56 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 02:01 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsevفرد من فريق الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية خلال التدريبات في زابالكايسكي كراي في تشيتا
فرد من فريق الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية خلال التدريبات في زابالكايسكي كراي في تشيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي بإقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف.
وقال كوندراتيف عبر قناة تلغرام: "اندلع خزان وقود في قرية فولنا في منطقة تيمريوكسكي. تم تصنيف الحريق بأنه أعلى درجات التعقيد. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد قتلى أو جرحى".
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وأشار كوندراتيف إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المنطقة المجاورة، وشدد كوندراتيف على أنه يتم القيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار الحريق.
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