https://sputnikarabic.ae/20230503/اشتعال-خزان-مواد-نفطية-بإقليم-كراسنودار-الروسي-دون-وقوع-إصابات--1076588700.html
اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات
اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات
اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي بإقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T01:56+0000
2023-05-03T01:56+0000
2023-05-03T02:01+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102143/68/1021436873_0:146:2817:1731_1920x0_80_0_0_7316805c2f5afb4261df59b97117b372.jpg
وقال كوندراتيف عبر قناة تلغرام: "اندلع خزان وقود في قرية فولنا في منطقة تيمريوكسكي. تم تصنيف الحريق بأنه أعلى درجات التعقيد. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد قتلى أو جرحى".وأشار كوندراتيف إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المنطقة المجاورة، وشدد كوندراتيف على أنه يتم القيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20220421/روسيا-ارتفاع-عدد-قتلى-الحريق-في-مبنى-معهد-تفير-للأبحاث-إلى-7-أشخاص-1061462309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102143/68/1021436873_158:0:2659:1876_1920x0_80_0_0_5e884974794912518116b44f1d45c38d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم العربي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم العربي
اشتعال النيران بخزان مواد نفطية في إقليم كراسنودار الروسي دون وقوع إصابات
01:56 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 02:01 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي بإقليم كراسنودار الروسي، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف.
وقال كوندراتيف عبر قناة تلغرام: "اندلع خزان وقود في قرية فولنا في منطقة تيمريوكسكي. تم تصنيف الحريق بأنه أعلى درجات التعقيد. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد قتلى أو جرحى".
وأشار كوندراتيف إلى عدم وجود أي تهديد لسكان المنطقة المجاورة، وشدد كوندراتيف على أنه يتم القيام بكل ما هو ممكن لمنع انتشار الحريق.