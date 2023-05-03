https://sputnikarabic.ae/20230503/الأسد-خلال-المحادثات-مع-رئيسي-العلاقات-بين-البلدين-غنية-بالمضمون-والتجارب-والرؤية-1076611121.html

الأسد خلال المحادثات مع رئيسي: العلاقات بين البلدين غنية بالمضمون والتجارب

الأسد خلال المحادثات مع رئيسي: العلاقات بين البلدين غنية بالمضمون والتجارب

قال الرئيس بشار الأسد، خلال المحادثات الموسعة مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون والتجارب والرؤية... 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T10:07+0000

2023-05-03T10:07+0000

2023-05-03T10:46+0000

إيران

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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قال الرئيس الأسد، خلال المحادثات: "العلاقات السورية الإيرانية غنيّة بالمضمون والتجارب والرؤية التي كوّنتها، ولأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط".وقال الرئيس رئيسي: "إن سورية حكومة وشعبًا اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فُرضت ضدكم".وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، بحث الرئيسان، الأسد ورئيسي، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا، نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي.العلاقات بين إيران وسوريا... تعاون وثيق سياسي واقتصاديالعلاقات بين إيران وسوريا مستقرة، وتتعاون الدولتين فيما بينها في المجال الاقتصادي وفي المجالين السياسي والعسكري، وتعد نقاط الاتصال الرئيسية بين الدول هي الناقل المعادي لأمريكا والمناهض لإسرائيل.ومن العوامل التي تكمن وراء العلاقات المستقرة بين البلدين حقيقة أن سوريا دعمت ثورة 1979 في إيران، واعترفت سوريا بإيران في فبراير/ شباط 1979، لتصبح واحدة من أوائل الدول التي اعترفت بإيران بعد الثورة.وفي آذار/ مارس 1982، خلال زيارة الوفد السوري لإيران، تم إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، تغطي المجالين الاقتصادي والعسكري.وتعاونت سوريا وإيران أثناء حرب لبنان عام 1982، ونفذتا عمليات موجهة بشكل خاص ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كما دعمت سوريا من جانبها إيران في الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988. بالإضافة إلى ذلك، وجد كلا البلدين أرضية مشتركة في السياسة الموجهة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.وكان الموقف الأمريكي المتشدد ضد دمشق وطهران، ومحاولة واشنطن المتكررة التدخل في شؤون البلدين الداخلية، أحد العوامل التي ساهمت بتعزيز وحدة الحال بين سوريا وإيران.في عام 2006، تم توقيع اتفاقية بين إيران وسوريا بشأن التعاون العسكري ضد "التهديدات المشتركة" من إسرائيل والولايات المتحدة، وفي فبراير 2007، استضافت طهران اجتماعًا بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والرئيس السوري بشار الأسد، وأعلن الطرفان خلال هذا الاجتماع عن تشكيل تحالف لمحاربة الولايات المتحدة.الأزمة السورية... طهران تستمر بموقفها الداعم لدمشقوفي عام 2011، بعد بدء الأزمة السورية، دعمت إيران حكومة الرئيس بشار الأسد، واستمرت أيضا في زيادة التعاون مع سوريا في المجال الاقتصادي، وفي صيف عام 2011، أدلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بتصريح مفاده أن الولايات المتحدة وإسرائيل وراء زعزعة استقرار الوضع في سوريا.وأرسلت إيران مستشارين عسكريين بطلب من الحكومة السورية، وقدمت المعدات والدعم المالي، وفي عام 2012، بدأ العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.وبدأت إيران في بناء خط أنابيب غاز عبر العراق إلى سوريا في عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، قدمت إيران المساعدة للحكومة السورية في محاربة الجماعات الإرهابية، وأفادت الأنباء أن إيران نفذت في عام 2017، ضربات صاروخية على الأراضي السورية موجهة ضد الجماعات الإرهابية.تواصل الدولتين حاليًا الحفاظ على علاقات وثيقة تركز على المجالين السياسي والاقتصادي.وتم في عام 2019، توقيع اتفاقية بين الدولتين حول التعاون الاقتصادي، وفي يناير/ كانون الثاني 2022، صرح وزير النقل والتنمية الحضرية في إيران، رستم قاسمي، أن الدولتين قد توصلتا إلى اتفاقيات بشأن إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة، وبنك مشترك.وفي مايو/ أيار 2022، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة إيران لإجراء محادثات مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.في فبراير 2023، أرسلت إيران طائرة إلى سوريا تحمل 45 طنًا من المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا، وفي أبريل/ نيسان 2023، كجزء من محادثة هاتفية بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد، أشار رئيسي إلى ضرورة دعم سيادة سوريا.كما تم في أبريل الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، ويشمل توسيع التعاون في قطاع الطاقة، وكذلك في مجال الاستثمار في قطاعي الكهرباء والنفط.وتوّجت تلك العلاقة بين البلدين، اليوم الأربعاء، بزيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى دمشق في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 13 عاما.

https://sputnikarabic.ae/20230427/إيران-تدعو-السعودية-إلى-تدشين-فصل-جديد-من-التعاون-الاقتصادي-والتجاري-1076354076.html

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