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https://sputnikarabic.ae/20230503/البحرية-الأمريكية-الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-ناقلة-نفط-جديدة-في-مضيق-هرمز-1076610135.html
البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز
البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز". 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T09:55+0000
2023-05-03T09:57+0000
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وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورق هجومي سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".وأشار الأسطول الأمريكي إلى أن "قوات الحرس الثوري الإيراني، أجبرت ناقلة النفط على تغيير مسارها والتوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل مدينة بندر عباس في إيران".وأعلنت إيران، الخميس الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز"، كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230428/عناصر-البحرية-الإيرانية-يحتجزون-سفينة-في-خليج-عمان-فيديو-1076432054.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز

09:55 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 03.05.2023)
© AFP 2023 / Ebrahim Noroozi / السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Ebrahim Noroozi /
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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز".
وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورق هجومي سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".
وأشار الأسطول الأمريكي إلى أن "قوات الحرس الثوري الإيراني، أجبرت ناقلة النفط على تغيير مسارها والتوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل مدينة بندر عباس في إيران".
وأعلنت إيران، الخميس الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.
يأتي ذلك بعدما أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران "احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان".
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
عناصر البحرية الإيرانية يحتجزون سفينة في خليج عمان... فيديو
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وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم "Advantage Sweet"، مشيرًا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاحتجاز"، كما دعت إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط".
وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
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